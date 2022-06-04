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Çok konuşulacak sözler! "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" Putin'le ilgili çarpıcı ifadeler

04.06.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken kritik bölgeye ve diplomatik ilişkilere dair de önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya saldırıları devam eden Rusya hakkındaki açıklamaları çok konuşulacak türden oldu. “Rusya’yı küçük düşürmemeliyiz” diyen Macron, bu sayede savaş bittiğinde diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edilebileceğini belirtti. Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Çok konuşulacak sözler! "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" Putin'le ilgili çarpıcı ifadeler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Savaşa dair dünya liderlerinin peş peşe yaptığı açıklamalar, sürecin nasıl devam edeceği ya da sonlanacağı noktasında büyük önem taşıyor. Savaşta Rusya ve Ukrayna ile ilgili açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir kez daha çok konuşulacak açıklamalar geldi. Macron, basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

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"RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEMELİYİZ"

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." dedi. Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6'ıncı yaptırım paketine işaret eden Macron, Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin artırılmasını istediklerini vurguladı.

Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidip gitmeyeceği sorusu üzerine de şubatta savaşı önlemek için bölgeye gittiğini, Kiev'e gitme fikrine kapalı olmadığını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya Ukrayna
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