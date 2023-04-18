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Çok konuşulan sürecin perde arkasını anlattı, CHP'nin teklifini duyurdu! Babacan: "Beklediğimiz oluyor, tuzağa düşecekler"

18.04.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'ndan 4 partinin CHP'nin ortak listesinden girmesi çokça konuşuldu. Özellikle DEVA Partisi'nden Sadullah Ergin'in Ankara'dan aday gösterilmesi tartışma yarattı. Listelerin hazırlanma sürecinin merak edilen perde arkasını anlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'den gelen teklifi duyurdu. Babacan'ın ses getirecek bir diğer mesajı ise "Tam da şimdi beklediğimiz oluyor. Kendi hazırladıkları tuzağa bu seçimde kendileri düşecekler" sözleri oldu.

Çok konuşulan sürecin perde arkasını anlattı, CHP'nin teklifini duyurdu! Babacan: "Beklediğimiz oluyor, tuzağa düşecekler"

CHP'den gelen teklifi duyuran Ali Babacan, "'Birlikte girersek galiba bu iş daha iyi olacak' dediler" sözleriyle ortak liste belirleme sürecinde teklifin kendilerinden gitmemesini "Bakın bu çok önemli bir ayrıntı" diyerek ifade etti. Seçim yarışıyla ilgili konuşan Babacan, "Bunu hesap edemediler, bunu ön göremediler. Ve biz bunu yaptık" diyerek iktidarı hedef aldı.

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"TAM DA ŞİMDİ BEKLEDİĞİMİZ OLUYOR"

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Babacan, seçimi kaybedeceğine inanan iktidarın o noktada seçim yasalarıyla oynamaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tam da şimdi beklediğimiz oluyor. Kendi hazırladıkları tuzağa bu seçimde kendileri düşecekler. Çünkü biz bunu gördük; ama kaçırdıkları çok önemli bir konu var. Biz 'Önce Türkiye' diyen bir partiyiz. Kendi şahsi veya partimizle ilgili meseleleri gerektiğinde bir kenara koyup bu vatan için, bu ülke için her şeyimizi feda etmeye hazır bir siyasi kadroyuz. Bunu hesap edemediler, bunu öngöremediler. Ve biz bunu yaptık."

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"TEKLİF CHP'DEN GELDİ"

Babacan, partisinin CHP listesinden seçimlere girmesiyle ilgili de şöyle konuştu:

"Yaptığımız araştırmalarda, ortak liste ile seçime girildiğinde çok daha fazla sayıda milletvekili çıkarmanın mümkün olduğunu gördük ve bu analizleri sadece biz yapmadık, diğer partiler de yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi de bize bu analizleri yaparak geldi ve ilk teklif de zaten onlardan geldi. Biz gidip de herhangi bir partiye 'Ya böyle bir şey yapabilir miyiz?', 'Bizim adaylarımız acaba sizin listenizden girebilir mi?' diye böyle bir teklifte bulunmadık. Bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Yapanlar olmuş olabilir, biz böyle bir şey yapmadık. 'Birlikte girersek galiba bu iş daha iyi olacak' dediler. Hesap kitap zor yapılan bir iş değil. Biz de baktık ki gerçekten hesaplar da tutuyor ve sadece DEVA Partisi'nin ortak listeye katılmasının, tek listeyle seçime girecek oluşunun, toplamdaki milletvekili sayısını 18 artırdığını gördük. Bu ne demek; tek bir oyun zayi olmaması için tek listeden girmek demek."

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