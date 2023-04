'Çok şaşırdım' diyerek açıkladı, Binali Yıldırım'a yüklendi! Akşener'den gündem olan 'işgalciler' sözlerine tepki: Başka partiye oy vereni...

Siyasi arenada 16 gün sonra gerçekleşecek seçimlere yönelik söylemler sertleşti. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Millet İttifakı'na yüklenirken kullandığı sözler gündem yarattı. Akşener son açıklamasında Binali Yıldırım'ın bu sözlerini hedef alırken ayrıca Cumhur İttifakı'ndan gelen bazı açıklamalara da tepki gösterdi.

YILDIRIM: MİLLET İTTİFAKI ADAYINA SÖZÜMÜZ YOK

Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde “Bu seçim işgalcilerle, İstiklal Harbi verenlerin arasında yapılan seçimdir” demiş, sözleri gündem olmuştu. Akşener'in bu sözlere tepki göstermesinin ardından Yıldırım bu kez İzmir'de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir konuşmamda, ‘İşgalcilere karşı bu seçim istiklal mücadelesidir’ dedim. Ben anlayamadım doğrusu neye alındığını. Benim söylediğim çok açık. Bizim Millet İttifakı adayına bir sözümüz yok. Bu sözü söylememdeki ana sebep çok açık ve net. Üst düzey yöneticileri, Avrupa’dan, Amerika’dan FETÖ ve PKK örgüt mensupları, onların arkasındaki güçler sabah akşam seçimlere yönelik açıklamalar yapıyor. Yapılan açıklamalar yenilip yutulacak şeyler değil. ’14 Mayıs seçimleri olacak, Cumhuriyet’i değiştireceğiz. 14 Mayıs seçimleri olacak, Apo’yu serbest bırakacağız. 14 Mayıs seçimleri olacak, Tayyip Erdoğan’ı göndereceğiz, mahkumları dışarı çıkaracağız’ diyorlar. Daha neler neler."

AKŞENER'DEN BAKAN BOZDAĞ'A TEPKİ

Bugün İYİ Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Meral Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:



"Seçime gidiyoruz, sanki mübareklerin dili savaşa gidiyormuşuz gibi. Sayın Bekir Bozdağ, 14'ünde burada bulunup İYİ Parti'ye ve sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek kişiler kazanırsa FETÖ kazanacakmış. 8 sene Meclis'i yönettim, senin kadar cıvık, FETÖ övücüsü görmedim. Bir FETÖ övgüsü, bir FETÖ övgüsü, başkalarına fırça.

"BAŞKA PARTİYE OY VERENİ İŞGALCİ OLARAK TANIMLIYORSAN YAZIKTIR"

"Sayın Binali'ye derin saygım vardı. İki şeye çok şaşırdım. Bir tanesi, hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı, anladık. Yaşlandı. Ama 14 Mayıs seçiminin bir işgalci güçle, bu biz oluyoruz, ayıptır be, İstiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partiye oy verenini sen işgalci güç olarak tanımlıyorsan gerçekten yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktır.

"DÖN BABA DÖN ERKEK ERKEĞE EVLİLİK, HAYIRDIR İNŞALLAH!"

"Bir başkası, arkadaş erkek erkeğe evliliğe takmış. Bu ülkede erkek erkek evlilik mi var? Bunu isteyen mi var? Dön baba dön erkek erkeğe evlilik, hayırdır inşallah!

"BU KONUŞMALAR ÜLKEYE YÖNELİK BÜYÜK TEHDİT"

"14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be! Türkiye'de yaşayan her bir ferdin güvenliğinden sorumlu olanlar bunları konuşuyorsa eğer bu ülkenin her bir evladı, AK Parti'ye oy veren de başka partiye oy veren de Türkiye'nin has evladıdır. Ama özellikle AK Parti'nin ve paydaşlarının yöneticilerinin yaptığı konuşmalar bu ülkeye yönelik çok büyük bir tehdittir.

"SENİN SOL ELİNDE PKK VAR, SAĞ ELİNDE HİZBULLAH"

"Arkadaş diyor ki bizleri Gabar ve Cudi'ye gömecekmiş. Ben orada şehit olarak gömülmeye hazırım, sen hazır mısın muhterem? Senin sol elinde PKK var. Sen bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyorsun. Sağ elinde ise Hizbullah diyorsun. Onlar da Gaffar Okkan'ın katilleri. Her 2 terör örgütüyle de sen el elesin, kol kolasın."