Halası bizzat açıkladı! Davutoğlu'nun CHP sözleri çok konuşulmuştu... Videosunu "Yazıklar olsun!" diyerek paylaştı: "Herkes duysun, Ahmet'im neredeyse ben oradayım"

Seçimlere yaklaşık 2 hafta kalırken siyasetin gündemine damga vuran gelişmelerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun halasının, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik yaklaşımıyla ilgili açıklamaları oldu. Davutoğlu'nun halası bizzat açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Davutoğlu halasının o konuşmasını bir mesajla paylaştı.

"HALAM DEMİŞ Kİ 'BİZİM AHMET'E NASIL OY VERECEĞİZ?'"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Davutoğlu, 90 yaşında halası olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Halam, 'Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?' demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının bu tepkiyi verdiğini görüyorum."

Davutoğlu, sunucu Kübra Par'ın "Sonunda altı oka oy vermem dedi mi halanız?" sorusuna "Tabii tabii" diyerek yanıt vermişti.

MUHARREM İNCE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: SEN DAHA HALANI İKNA EDEMİYORSAN...

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de tartışmaya dahil olarak Millet İttifakı'na "CHP listelerine Devalı, Saadetli, Gelecekli 77 kişiyi yerleştirmişler. CHP’lilere yazık. Davutoğlu, açıklamasında CHP’ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

DAVUTOĞLU: SÖZLERİM ÇARPITILDI! MÜBAREK BİR ANADOLU ANASINI ÜZENLERE YAZIKLAR OLSUN

Davutoğlu bugün sosyal medya hesabından halasının konuştuğu bir videoyu "Bir yayındaki sözlerimi çarpıtıp kara propaganda ve yalan haber yaparak, doksanına merdiven dayamış mübarek bir Anadolu anasını üzenlere yazıklar olsun! Bunun hesabını mutlaka soracağım" ifadeleriyle paylaştı.

Bir yayındaki sözlerimi çarpıtıp kara propaganda ve yalan haber yaparak, doksanına merdiven dayamış mübarek bir Anadolu anasını üzenlere yazıklar olsun!



Bunun hesabını mutlaka soracağım! pic.twitter.com/gy9lOUEYge — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 28, 2023

HALASI "HERKES DUYSUN" DİYEREK AÇIKLADI

O videoda Davutoğlu'nun halası ise şunları söylüyor:

"Ahmet'im neredeyse ben oradayım. Ahmet'im kime oy verirse ben ona oyumu vereceğim. Herkes duysun, bunda bir şey yok. Ben Ahmet'imin yanındayım. Şimdiye kadar Ahmet'imden ayrılmadım. 4 yaşından beri Ahmet'im benim yanımda. Ben onun yanındayım."