Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Dikkat! Kuvvetli sağanak devam ediyor, okullar tatil edildi...

Hava durumu ile ilgili son dakika sağanak yağış haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 kent için sağanak uyarısı geldi. Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı; Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Öte yandan Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği açıklanarak, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM, 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

11 İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurularak sarı kodlu uyarı yapıldı. Samsun için ise turuncu kodlu uyarı geçildi.

SAMSUN'DA EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ

Samsun'da etkili olan sağanak yağışın ardından, 02.10.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Öte yandan Artvin, Rize, Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon'da yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı açıklandı. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu, Samsun için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sarı kodlu uyarının yapıldığı 11 ilde yaşayan vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da sağanak geçişleri Salı gününe kadar yer yer devam ediyor. Ankara'da yağış gün boyu olacağından tedbirli olunmalı. İzmir hava kapalı ve serin. Antalya'ya gök gürültülü yağmur su baskınlarına neden olabilir. İstanbul 23, Ankara 19, İzmir 28, Bursa 22, Antalya 29 derece.

Marmara'da yağış geçişleri devam ediyor. Yağmur Sakarya, Kocaeli̇ tarafından daha uzun süreli görülecek. Edirne 27, Kocaeli 21, Balıkesir 22 derece.

İç Anadolu'da yağmurun şiddeti hafta sonu kadar değil. Yağışlar devam ediyor. Konya-Kayseri-Sivas boyunca sağanak şeklinde olacak. Sıcaklık 18-20 derecelerde.

Ege'de hava çoğunlukla bulutlu Afyon civarında yağış geçişleri görülebilir. Sahi̇llerde rüzgar çok sert ve soğuk esiyor, Manisa 28, Muğla 25, Afyon 18, Bodrum 27 derece.

Akdeniz'de yağışlar sahil kesimlerinde Çarşamba gününe kadar devam edecek. Dolu ve hortum da oluşabilir. Güneydoğu’da Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır bugün yağışlı, Salı yağış çok daha şiddetli olacak. Adana 28, Gazi̇antep 26 derece.

Karadeniz'liler dikkat, Samsun, Trabzon, Artvin hattı boyunca bölgenin büyük bölğmünde yağmurlar çok kuvvetli, su baskını tehlikesi yüksek. Doğu Karadeniz'de fırtına da bekleniyor. Bolu 19, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu'nun da genelinde Malatya'dan Erzurum’a sağanak var. Yağış salı günü çok şiddetli olacak. Erzurum 18, Malatya 22 derece.

