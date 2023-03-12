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  4. Çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Galeri İş Merkezi'nin deprem anına ait yeni görüntüsü ortaya çıktı

Çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Galeri İş Merkezi'nin deprem anına ait yeni görüntüsü ortaya çıktı

12.03.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır'daki Galeri İş Merkezi'ne ait farklı açıdan güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Deprem ile birlikte iş merkezi altındaki markette çökmeyle eşyaların dışarı fırladığı görüldü.

Diyarbakır'da bulunan Galeri İş Merkezi depremlerde yıkılmıştı. İş merkezi ve üstündeki siteden 89 vatandaşın cansız bedeni çıkartılmıştı. Yapının yıkılmasına ait farklı açılardan güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

'KOLON KESME' İDDİALARI

Öte yandan, Diyarbakır'da "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 zanlı "olası kasıtla öldürmek" suçundan tutuklanmış, 23'ü adli kontrol tedbirleriyle olmak üzere 25 kişi serbest bırakılmıştı.

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4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Tutuklananlar arasında Galeri İş Merkezi'nin kolonlarına müdahale ettikleri ileri sürülen şüpheliler de bulunuyor. (İHA)

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