Çok zarif görünüyor! Fransız stiline sahip olmak istiyorsanız almanız gereken 6 parça

Filmlerde izlediğimiz o zarif Fransız kadınlarının kıyafetleri hayranlıkla takip ediliyor. Abartı parçalardan hoşlanmayan Fransız kadınları dolaplarında temel parçalara yer veriyor. Bu temel kıyafetler kapsül dolap oluşturmakta da oldukça yardımcı oluyor. Alacağınız 6 temel parçayı çok farklı kombinlerde kullanmanız mümkün olabilir. Eğer ki siz de Fransız stilini uygulamak istiyorsanız aşağıda bulunan kıyafetlere göz atabilirsiniz.

FRANSIZ STİLİNİ YANSITAN KIYAFETLER

Uygun renkteki bir trençkot tüm gününüzü kurtarabilir. Her türlü kombine uyarlayabileceğiniz trençkot özellikle bahar aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

İPEK EŞARP

Sıradan kombini bambaşka bir görüntüye kavuşturmak istiyorsanız kesinlikle ipek bir eşarp edinmeniz gerekiyor. İpek eşarplar ve fularlar çok kaliteli ve zarif bir görünüm sağlıyor.

BOL KUMAŞ PANTOLON

Bol kumaş pantolon dolabın kurtarıcı parçalarından. İsterseniz gömlekle isterseniz kazakla veya askılı üstler ile her türlü kombin yapabileceğiniz bol kumaş pantolonlra hem çok rahat hem de oldukça zarif. Bedeninize uyacak pantolonu alırken belinize tam oturmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

BABET

2022-2023 trendleri arasında babetler de bulunuyor. Yıllarca hor görülen babetler en rahat ayakkabılar arasında yer alıyor. Topuklu ayakkabı giymekten hoşlanmıyorsanız Fransız kadınları gibi babetleri tercih edebilirsiniz.

ÇİZGİLİ ÜSTLER

Fransız stili denilince ilk akla gelen çizgili üstler oluyor. Kısa kollu, uzun kollu her versiyonu dolabınızın vazgeçilmez parçası olan bu üstler çok kolay bir şekilde kombinleniyor. Çizgili üst alırken çizgilerin aralığına ve renklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Çok büyük çizgiler hoş olmayan görünümlere sebep olabiliyor.

SİYAH ELBİSE

Coco Chanel'in de dediği gibi her kadının dolabında siyah bir elbise bulunması gerekiyor. Her yere uyum sağlayabilen siyah elbiseler günün kurtarıcısı olabiliyor. Bedeninize uyacak formdaki siyah elbiseyi farklı farklı kombinleyebilirsiniz.

