Fiyatı 3400 TL'ye düştü! Columbia outdoor ayakkabı mega indirimde! Bu fırsat kaçmaz

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Kış yaklaşıyor, havalar hafif hafif soğumaya başladı bile. Şimdiden birçok kişi bot ve mont gibi temel kışlık giyim ürünleri alışverişi yapıyor. Tam da indirim sezonu açılmışken kışın ihtiyaç duyulan ürünleri şimdi almak oldukça mantıklı. Biz de Mega Eylül indirimlerinin son gününde dev bir fırsat ürünüyle karşınızdayız: Columbia Bl0659 Hatana™maxoutdry™ outdoor ayakkabı. Bu ve benzeri birçok ürün gün sonuna kadar büyük indirimlerle satışta olacak. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz! Gelin kullanan herkesten tam not almayı başaran bu ayakkabının özelliklerine birlikte bakalım;

Columbia Bl0659 Hatana™maxoutdry™; yürüyüş, koşu, tırmanma gibi aktiviteler için üretilmiş bir ayakkabı. Engebeli alanlarda yürüyorsanız olası darbelerin etkisini en aza indiren bir yapıya sahip. Üst düzey zemin tutuşu sağlayan dış tabanı ve doğal orta tabanıyla size gün boyu konfor sunuyor. Su geçirmez ancak nefes alabilir yapıdaki bu ayakkabıyı koşu, trekking, dağ yürüyüşleri ya da günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kaliteli ve sağlam oluşuyla da uzun yıllar size eşlik edeceğinizden şüpheniz olmasın. Hazır fiyatı da bu denli düşmüşken bu outdoor ayakkabıya bir şans vermenizi öneririz.

Ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mega Eylül indirimleri kapsamındaki diğer outdoor ayakkabıları görmek içinse buraya tıklayabilirsiniz.



