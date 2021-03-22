Covid-19'u bahar hastalıkları ile karıştırmayın! İşte baharı sağlıklı geçirmenin püf noktaları

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi “Pandeminin gölgesinde girdiğimiz bahar mevsiminde Covid-19 enfeksiyonu bazı hastalıklar ile karıştırılabiliyor. Covid 19’da ateş, öksürük, kırgınlık, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kusma, ishal, kas ağrısı, karın ağrısı görülebilir. Bunlar diğer hastalıklarda da görülebilen semptomlar olması nedeniyle ayırıcı tanı için mutlaka iyi bir temas öyküsü alınmalı ve test yapılmalıdır.” diyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, baharda en sık görülen 6 hastalığı ve pandemi koşullarında bahar hastalıklarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. SOĞUK ALGINLIĞI Soğuk algınlığı çeşitli virüslerle bulaşan, hafif seyirli olan, genelde üst solunum yolları belirtileriyle seyreden bir hastalık tablosudur. Virüslerle karşılaştıktan 24-72 saat kadar sonra boğazda kuruluk, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürük gibi şikayetler başlar. Soğuk algınlığı ilerlerse, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu yapabilir.

SİNÜZİT Kafatasının boşluklarına sinüs adı verilir. Bunların içi hava doludur. Bu boşlukların iltihaplanması durumunda da sinüzit meydana gelir. Yüzde ve başta ağrı, burun tıkanıklığı, iltihaplı akıntı, koku alma bozukluğu, öksürük, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle karşılaşılır. ORTA KULAK İLTİHABI Genellikle kulak ağrısı ile kendini gösterir, orta kulakta bakteriler çoğalır. Genellikle nezle, grip ya da boğaz enfeksiyonunun sonrasında gelişir. FARENJİT Farinks, burun ve ağız boşluğunun arka kısmıdır, buranın enfeksiyonuna ise farenjit denir. Boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikâyetler olur. Muayenede farenkste kızarıklık, akıntı ve ödem olabilir. ALERJİK RİNİT ‘Saman nezlesi’ olarak da adlandırılan alerjik rinit, burun mukozasının alerjik nedenlerle iltihaplanmasıdır. Alerjik rinit ilkbaharda havada uçuşan polenler nedeniyle artış gösteriyor. Hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, öksürük, geniz akıntısı, koku almada güçlük, gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık alerjik rinitin belirtileri arasında yer alır. Alerjik riniti olanların yüzde 30’unda alerjik astım da görülebiliyor. Alerjenlerden korunmak ve polenlerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmak, gerektiğinde maske kullanmak da önemli.