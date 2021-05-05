Covid-19’un Hindistan mutasyonu İran’a sıçradı

Hindistan’da görülen Covid-19’un "çifte mutasyon" türü İran’a sıçradı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, 13 kişide Covid-19’un "çifte mutasyon" türünün tespit edildiğini ifade etti.

10 HİNT KÖKENLİ İŞÇİDE MUTASYONA RASTLANILDI

Nemeki, vakaların 10’unu Batı Azerbaycan eyaletinde görüldüğünü belirterek, “Batı Azerbaycan eyaletinde işçi olarak çalışan 10 Hint kökenli işçide mutasyonlu koronavirüse rastlanıldı” ifadelerini kullandı.

Nemeki, İran’ın Kum şehrinde ise 3 Hint kökenli kişide Hindistan mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. Covid-19’un İngiltere mutasyonuna karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Nemeki, İran’da Güney Afrika ve Hindistan mutasyonlarının yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

IRAN, PAKİSTAN VE HİNDİSTAN UÇUŞLARINI ASKIYA ALMIŞTI

Hindistan’da artan mutasyonlu koronavirüs salgını sonrası İran hükümeti, Hindistan ile Pakistan’a olan uçuşları 24 Nisan tarihinde askıya aldıklarını duyurmuştu.

İran’da toplam vaka sayısı 2 milyon 591 bin 609’a, toplam can kaybı ise 73 bin 568’e ulaştı. (İHA)

