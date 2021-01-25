CS:GO oyuncularını bile Valorant'a çekecek en iyi Valorant taktikleri

Valorant rekabetçi ve taktiksel bir oyun olarak 2020 yılında karşımıza çıktı. Oyundan beklentiler oldukça yüksekti. Zira Riot Games, yaptığı paylaşımlarla oyuna dair dikkat çeken detaylar sunuyordu. Oyuncular ise Counter Strike: Global Offensive gibi oyunlarla vaktini geçirirken, bir yandan Riot Games'in nasıl bir Valorant oyunu sunacağını merak ediyordu. Nitekim oyun, nisan ayında kapalı beta olarak açıldığında oyuncuların fazlasıyla dikkatini çekmeyi başardı. Daha sonra herkes tarafından oynanabilir hale getirilen Valorant, oyuncuların ve özellikle de Twitch yayıncılarının gözdesi haline geldi. Oyuncular oyunu oynadıkça Valorant'ın dinamiklerine adapte oldu, deyim yerindeyse oyunu yiyip yutmaya başladılar. Kendini geliştiren oyuncular, aynı zamanda diğer oyunculara da yardımcı olmaya başladı. Peki bu nasıl oldu? Tabii ki oynadıkça keşfedilen Valorant taktikleriyle. Valorant oyuncuları, rank atladıkça Valorant atlama taktiklerini buldu. Böylece oyunda daha iyi bir seviyeye gelebildiler. Hatta bazıları, kendilerini Valorant dünyasına adadı. Bazı oyuncular ise Valorant oynama taktikleri üzerinde çalışarak zekasını konuşturdu ve oyunda başarılı olmanın bazı ipuçlarını yakaladı. Ve evet, oyundaki karakterleri de unutmamak gerek. Valorant karakter taktikleri ile oyuncular 10'u aşan karakterlerin en iyi ve en zayıf noktalarını keşfettiler. Valorant drop düşürme taktikleri gibi pek çok taktik ise geçmiş kaldı. İşte sizler için her bir kelimesi emekten oluşan Valorant taktikleri!

GENEL VALORANT TAKTİKLERİ Riot Games'in göz bebeği olarak tarif edebileceğimiz oyunda oyuncular, Valorant oynama taktikleri ile daha başarılı bir oyunun kapısını aralarlar. Valorant'ta oyuncuların aim'ini güçlendirmesi için ilk olarak Valorant aim ayarları uygulaması gerekir. Bunun için oyuncuların Valorant'ın ayarlar bölümünde birazcık vakit harcaması şart. Fakat bu sizin canınızı sıkmasın, çünkü sonunda Valorant aim taktiklerini uygulayarak oyunun hakimi siz olacaksınız. İnancımız bu yönde tam. Valorant dünyasında koşarak ateş etmek belki sizin için oldukça heyecanlı olabilir. Fakat oyun açısından bu hareket pek de hoş değil. Zira koşarak ateş etmek sizin aiminizi kötü etkileyen bir durum. Vandal ve Phantom gibi silahlarla koşarak ateş etmek ise düşünmesi bile zor olan eylemlerden biri. Buna ek olarak koşarak ateş etmek, valorant hs atma taktiklerinin tam tersine hareket etmek anlamına da gelmektedir. Bu yüzden koşarak ateş etmemeyi Valorant aim taktiklerinden biri olarak hafızanıza kazıyabilirsiniz. Ama yine de koşarak ateş etmek istiyorsanız Stinger silahını kullanabilirsiniz. Bu da bir çözüm.

Hayatta herkes daha iyi bir hale gelmenin hayalini kurar. Valorant oyuncuları da öyle. Fakat onların isteği oyunda çok daha iyi bir hale gelebilmek için rank atlamaktır. Bunun için de Valorant rank atlama taktikleri oyuncuların dünyasında çok önemli bir yer tutar. Belki de hepimizin yakından tanıdığı bu kişiler, Valorant'ta pro olma taktiklerinin de peşindedir. Eğer siz de Valorant'ta rank atlamak isteyen heyecanlı oyunculardan biriyseniz özellikle ünlü Twitch yayıncılarının ipuçlarına kulak verebilir ve aşağıda sıralayacağımız sürpriz taktikleri okuyabilirsiniz. VALORANT HARİTA TAKTİKLERİ Valorant'ta içeriği hazırladığımız tarih itibarıyla Bind, Icebox, Haven, Split ve Ascent olmak üzere toplam beş harita bulunuyor. Beş haritanın beşininde ayrı ayrı taktikleri ve başarıya ulaştıran bazı ipuçları var. İşte bunlardan bazılarını sizler için sıraladık. Valorant Bind Taktikleri: Orta Avlu saldıran takımın gözde saldırma mekanlarından biri oluyor. Burayı savunarak oyunda başarıya ulaşılabilir. Ayrıca B savunucusu takım B'deki kutuların üstünü kullanarak daha iyi bir savunma mekanizması oluşturabilir. Kutular, oyunun her bölümünde bir savunma aracı olarak önemli bir yer tutar.

Valorant Icebox Taktikleri: Valorant'ın en yeni haritası olan Icebox, buzullarda ve bir liman bölgesinde yer almakta. Haritada B bölgesi ise geminin üzerinde bulunuyor. Konteynerların bol bol bulunduğu Icebox'ta bir Valorant oynama taktiği olarak pusu noktalarını kullanabilirsiniz. Valorant Haven Taktikleri: Oyunun en büyük haritası olarak karşımıza çıkan Haven, sadece büyüklüğüyle değil, üzerinde uygulanabilecek taktiklerin çok olmasıyla da dikkat çekiyor. Haritada üç farklı spike bölgesi var. Burada saldıran takımın doğru ajanlar ve doğru yetenek kombinasyonlarını kullanması diğer her taktikten çok daha önemli. Özellikle değinmemiz gerek; A'daki Spike alanında dev bir kutu bulunuyor ve bu kutu oyuncuların siper olarak kullanabileceği yegane şeylerden biri. Valorant Split Taktikleri: Dikey yapısı ve bu dikeyliği kullanabilmek adına dizilmiş halatlar ile dikkat çeken ve en ilginç haritalardan biri olan Split'te her iki bölgeye direkt geçiş yapılabiliyor. Bu yüzden haritanın ortasındaki koridordan da iki tarafa birden saldırmak oldukça kolay bir hale geliyor. Halatlar ise işin tam olarak sürprizini oluşturuyor ve takımlar halatı kullanarak ilginç hamleler yapma imkanı buluyor. Ancak B Garaj'a girebilmek için ajan yetenekleri devreye girmeli. Bu iyi bir taktik olabilir.

Valorant Ascent Taktikleri: A Ağaç'taki kapıyı kapalı tutmak haritadaki öncelikli taktiklerden biri. Ayrıca Saldıran takım Orta Hücre'ye gidip A Bahçe'ye ulaşabilirse, A Pencere'yi kırarak A Kirişler'i düşürebilir ve A'yı kontrol altına alabilir. Ancak dikkatli bir şekilde ilerlemek gerekir. VALORANT KARAKTER TAKTİKLERİ Valorant dünyasında oyuncular pek çok karakterin hem fiziğine hem ruhuna bürünebiliyor. Her karakterin ise ayrı bir yeteneği, ayrı bir ruhu ve ayrı bir zayıf noktası var. Jett, Sage, Raze, Sova ve Omen gibi isimlerin bulunduğu toplam 12 karakter (ajan) Koruyucu, Öncü, Kontrolcü ve Düellocu olmak üzere dört gruba ayrılıyor. Biz de tabii ki ne yaptık? Sizler için Valorant karakterlerinin taktiklerini listeledik. 1) Valorant Jett Taktikleri Düellocu grubundaki Jett'in görüş engelleme yeteneği olan Duman Bulutu, maalesef ki çok etkili değil. Yetenek, çok kısa süreli bir etkiye sahip. Ayrıca Ultinizi sizden uzaklarda bulunan rakiplere fırlatırken de dikkatli olmalısınız. Burada hepsini bir anda atmak gibi bir gaflete düşüp düşük tutturma yüzdesiyle kendinizi üzmeyin. Tek tek atarsanız tamamını tutturabilirsiniz.

2) Valorant Sage Taktikleri Koruyucu grubundaki Sage, asla bir öncü birlik gibi hareket edemez. En önden koşup ölmesi takımın dengelerini sarsar. Eğer tercihinizi Sage'den yana yaptıysanız rakiplerizin içeriye girmesini C yeteneğiniz Bariyer Küresi ve Q yeteneğiniz Yavaş Küre'yi kullanarak engelleyebilirsiniz. Ancak bu yetenekleri bir anda heba etmemek, doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak önemlidir. 3) Valorant Raze Taktikleri Raze, Düellocu grubundaki karakterlerden bir diğeridir. Raze ile oynarken, ultinizi elinize aldığınızda bir daha ondan vazgeçemeyeceğinizi unutmayın. Çünkü ulti ele alındığında yerine de koysanız o ulti kullanılmış sayılıyor. 4) Valorant Sova Taktikleri Öncü grubundaki Sova'da ultinizi duvarların arkasından kullanabilirsiniz. Valorant Sova ok taktikleri olarak da attığınız okların sekme sayısına ve gerginliğine çok dikkat etmeniz gerekir. Doğru gerilmeyen her ok istenmeyen yere gider ve hedefi tutturamaz. Oku doğru bir şekilde gerer, istediğiniz yere atarsanız takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz. 5) Valorant Omen Taktikleri Kontrolcü grubundaki Omen'de beklemek önemlidir. Ultinizi kullanmadan önce takımınıza kulak verin ve onlardan gelecek bilgi akışını önemseyin. Bilgiye göre hareket edin ve ışınlanın. Yani moleküler transportasyonu.

6) Valorant Cypher Taktikleri Koruyucu grubundaki Cypher gizli kamerada aceleci davranmamalıdır. Zira bu düşmanlara hedef olmanızı sağlayabilir. Bunu da kimse istemez. Bu yüzden attığınız gizli kamerayı izlemek için geçerken çok dikkatli olmalısınız. 7) Valorant Phoenix Taktikleri Phoenix Düellocu grubundandır. Q yeteneği Falso'dur. Fakat bu yeteneği kullanırken dikkatli olmalısınız. Zira kendinizi kör etme ihtimaliniz vardır. Rakiplerin kör olmasını sağlamak adına atacağınız Falso duvarda patlarsa sizin kör olmanıza neden olur. Rakiplere de açık bir hedef olursunuz. Sıcak bölgeye giderken ise ultinizi asla yanınızdan ayırmayın. Böylesine bir unutkanlık pişmanlık yaşamanıza neden olabilir. Bizden söylemesi. 8) Valorant Viper Taktikleri Kontrolcü grubundan Viper, Q yeteneği olarak Zehir Bulutu ve F yeteneği Zehir Perdesi ile ortak bir zehir deposuna sahiptir. Bu zehir deposunun doğru yönetilmesi ise oldukça önemlidir. Yetenek kapatıldığında dolduğu için oranı iyi ayarladığınız durumlarda başarı elde edersiniz. 9) Valorant Brimstone Taktikleri Kontrolcü grubundaki Brimstone'da takımınızla iletişimi kesmeyin, hep bağlantıda kalın. Toplu baskınlarda C yeteneğiniz olan Kuvvet İşaretini kullanmanız fayda sağlayacaktır.