CS:GO oyuncularını bile Valorant'a çekecek en iyi Valorant taktikleri

Kendini geliştiren oyuncular, aynı zamanda diğer oyunculara da yardımcı olmaya başladı. Peki bu nasıl oldu? Tabii ki oynadıkça keşfedilen Valorant taktikleriyle. Valorant oyuncuları, rank atladıkça Valorant atlama taktiklerini buldu. Böylece oyunda daha iyi bir seviyeye gelebildiler. Hatta bazıları, kendilerini Valorant dünyasına adadı. Bazı oyuncular ise Valorant oynama taktikleri üzerinde çalışarak zekasını konuşturdu ve oyunda başarılı olmanın bazı ipuçlarını yakaladı. Ve evet, oyundaki karakterleri de unutmamak gerek. Valorant karakter taktikleri ile oyuncular 10'u aşan karakterlerin en iyi ve en zayıf noktalarını keşfettiler. Valorant drop düşürme taktikleri gibi pek çok taktik ise geçmiş kaldı. İşte sizler için her bir kelimesi emekten oluşan Valorant taktikleri!

Valorant Bind Taktikleri: Orta Avlu saldıran takımın gözde saldırma mekanlarından biri oluyor. Burayı savunarak oyunda başarıya ulaşılabilir. Ayrıca B savunucusu takım B'deki kutuların üstünü kullanarak daha iyi bir savunma mekanizması oluşturabilir. Kutular, oyunun her bölümünde bir savunma aracı olarak önemli bir yer tutar.

Valorant Split Taktikleri: Dikey yapısı ve bu dikeyliği kullanabilmek adına dizilmiş halatlar ile dikkat çeken ve en ilginç haritalardan biri olan Split'te her iki bölgeye direkt geçiş yapılabiliyor. Bu yüzden haritanın ortasındaki koridordan da iki tarafa birden saldırmak oldukça kolay bir hale geliyor. Halatlar ise işin tam olarak sürprizini oluşturuyor ve takımlar halatı kullanarak ilginç hamleler yapma imkanı buluyor. Ancak B Garaj'a girebilmek için ajan yetenekleri devreye girmeli. Bu iyi bir taktik olabilir.

Valorant Haven Taktikleri: Oyunun en büyük haritası olarak karşımıza çıkan Haven, sadece büyüklüğüyle değil, üzerinde uygulanabilecek taktiklerin çok olmasıyla da dikkat çekiyor. Haritada üç farklı spike bölgesi var. Burada saldıran takımın doğru ajanlar ve doğru yetenek kombinasyonlarını kullanması diğer her taktikten çok daha önemli. Özellikle değinmemiz gerek; A'daki Spike alanında dev bir kutu bulunuyor ve bu kutu oyuncuların siper olarak kullanabileceği yegane şeylerden biri.

Valorant dünyasında oyuncular pek çok karakterin hem fiziğine hem ruhuna bürünebiliyor. Her karakterin ise ayrı bir yeteneği, ayrı bir ruhu ve ayrı bir zayıf noktası var. Jett, Sage, Raze, Sova ve Omen gibi isimlerin bulunduğu toplam 12 karakter (ajan) Koruyucu, Öncü, Kontrolcü ve Düellocu olmak üzere dört gruba ayrılıyor. Biz de tabii ki ne yaptık? Sizler için Valorant karakterlerinin taktiklerini listeledik.

2) Valorant Sage Taktikleri

Koruyucu grubundaki Sage, asla bir öncü birlik gibi hareket edemez. En önden koşup ölmesi takımın dengelerini sarsar. Eğer tercihinizi Sage'den yana yaptıysanız rakiplerizin içeriye girmesini C yeteneğiniz Bariyer Küresi ve Q yeteneğiniz Yavaş Küre'yi kullanarak engelleyebilirsiniz. Ancak bu yetenekleri bir anda heba etmemek, doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak önemlidir.

3) Valorant Raze Taktikleri

Raze, Düellocu grubundaki karakterlerden bir diğeridir. Raze ile oynarken, ultinizi elinize aldığınızda bir daha ondan vazgeçemeyeceğinizi unutmayın. Çünkü ulti ele alındığında yerine de koysanız o ulti kullanılmış sayılıyor.

4) Valorant Sova Taktikleri

Öncü grubundaki Sova'da ultinizi duvarların arkasından kullanabilirsiniz. Valorant Sova ok taktikleri olarak da attığınız okların sekme sayısına ve gerginliğine çok dikkat etmeniz gerekir. Doğru gerilmeyen her ok istenmeyen yere gider ve hedefi tutturamaz. Oku doğru bir şekilde gerer, istediğiniz yere atarsanız takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz.

5) Valorant Omen Taktikleri

Kontrolcü grubundaki Omen'de beklemek önemlidir. Ultinizi kullanmadan önce takımınıza kulak verin ve onlardan gelecek bilgi akışını önemseyin. Bilgiye göre hareket edin ve ışınlanın. Yani moleküler transportasyonu.