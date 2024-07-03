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  4. 'Cübbeli Ahmet'e sarık sorusu! Cüneyt Özdemir'in verdiği yanıt gündem oldu: "Allah verdikçe veriyor"

'Cübbeli Ahmet'e sarık sorusu! Cüneyt Özdemir'in verdiği yanıt gündem oldu: "Allah verdikçe veriyor"

03.07.2024 18:04
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Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye katıldığı programda yöneltilen 'sarık' sorusu ve 'Cübbeli Ahmet'in bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "Cübbeli Ahmet'in sarığı" ile ilgili yorumu ise gündem oldu.

'Cübbeli Ahmet'e sarık sorusu! Cüneyt Özdemir'in verdiği yanıt gündem oldu: "Allah verdikçe veriyor"

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon programına katıldı. Programda gazeteci Çağlar Cilara, 'Özellikle sosyal medyaya bakıyorum çok soru geldi. Israrla sormamı da istiyorlar" diyerek 'Cübbeli Ahmet'e dikkat çeken bir soru yöneltti.

"SORAR MISINIZ HOCAYA?" DİYE ÇOK YAZAN OLDU ISRARLA

Söz konusu soru şöyle: "Başınızdaki sarık... Ünlü bir İngiliz markasının desenine benzeten var. "Sorar mısınız hocaya?" diye çok yazan oldu ısrarla. Şu anda gündem oldu bu sosyal medyada. Bayağı tartışılıyor, konuşuluyor"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ünlü ise bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"MARKAYA TAKILMAMAK LAZIM"

"Yani gavurların yaptıkları kumaşlar bize helaldir ama gavur gibi kullanmak haramdır. Yani gavurların yaptığı arabalara binmek helaldir, gavurların yaptığı uçağa binmek helaldir... Markaya takılmamak lazım, zaten onlar pahalı şeylerdir. Bize birileri hediye eder ve taklittir veya sahtedir."

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 'SARIK' YORUMU: 'ALLAH VERDİKÇE VERİYOR'

Gazeteci Cüneyt Özdemir'den ise "Cübbeli Ahmet'in sarığı"na ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Özdemir'in X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım ise şu şekilde:


Express


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Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet Hoca cübbeli ahmet
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