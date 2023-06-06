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  4. Cübbeli Ahmet'in çıkışı gündem oldu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert tepki gösterdi! "Bunu hiçbir savcı görmüyor mu? Yargı dur demeli!"

Cübbeli Ahmet'in çıkışı gündem oldu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert tepki gösterdi! "Bunu hiçbir savcı görmüyor mu? Yargı dur demeli!"

06.06.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yerel seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada kullandığı sözlere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sert tepki geldi. Yerel seçimlerle ilgili konuşurken "Tehlike büyük" diyen Ünlü "Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü'nün sosyal medyada gündem olan bu sözlerini alıntılayan Tanju Özcan'ın paylaşımı dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet'in çıkışı gündem oldu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert tepki gösterdi! "Bunu hiçbir savcı görmüyor mu? Yargı dur demeli!"

Türkiye 2023 seçimlerinin ardından bu kez 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. Cübbeli Ahmet de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verirken İstanbul'a dikkat çekti.

"İSTANBUL'DA MAALESEF KARŞI TARAF..."

Konuşmasında "Tehlike büyük. İstanbul'da önümüzde belediye işi var" diyen Cübbeli Ahmet şöyle devam etti:

İstanbul'un ne hale geldiği, bu belediyenin neler yapıldığı, ne zararlar ne zevaller, ne kazanımların geri gittiği ortada. Onun için rehavete çok kapılmamak lazım. Ama İstanbul'da maalesef karşı taraf... Ankara'da, İzmir'de zaten öyle. İstanbul'da durum hala bu şekilde. Sohbetsizlikten, ilimsizlikten, şuursuzluktan insanlar değişik değişik tavırlar takınıp farklı saiklerle işler yapıyorlar. Hala Saadet'çi adam beni tenkit ediyor.

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SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ: BU MESELE MÜHİM

Durumumuz da çok iç açıcı değil, bu kadar yakına gelmesi tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Allah muhafaza yani. Bir omuzluk işleri kalmıştı. Biz burada uğraşıyoruz kendimize göre, hem de arif yapıyoruz. Siyaset yapmıyoruz, partizanlık yapmıyoruz, particilik yapmıyoruz, Allah için konuşuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama yani bu mesele de mühim. 7 ay mı ne var, hemen seçim var. Yine birkaç ay sonra mitingler başlayacak. Yani İstanbul’un mutlaka tabii… Yani biz hiçbir zaman bu mahza hayırdır, şu parti tam hayırdır, şu parti tam hak üzeredir demiyoruz, diyemiyoruz. Bu düzende diyemeyiz.

"BİZ ŞERİATÇIYIZ, DEMOKRASİYİ REDDEDİYORUZ"

Biz şeriatçıyız, biz demokrat değiliz, demokrat değiliz, demokrasiye inanmıyoruz reddediyoruz. Biz şeriat ehliyiz. Ancak bizi yöneten de o içki koyuyor, bu içki koymuyor diyelim belediyeyi aldığı zaman tesislere. Bu bizim için önemli mi? Önemli."

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TANJU ÖZCAN: SAVCILAR GÖRMÜYOR MU? YARGI BUNA DUR DEMELİ

Ünlü'nün bu sözlerine Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan "Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını Türkiye’de hiçbir savcı görmüyor mu? Vaazlarında Atatürk’e, Cumhuriyet kahramanlarına dil uzatan, açık açık şeriat propagandası yapan bu meczuba, bağımsız olduğuna inanmak istediğimiz yargı dur demelidir!!!" ifadelerini kullandı.

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Tanju Özcan Ahmet Mahmut Ünlü cübbeli ahmet

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