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SON DAKİKA: Yeni kabineden ilk fotoğraf! Bakanlar bir araya geldi, ana gündem emekli ve memur zammıyla ekonomi...

06.06.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ekonomi odaklı geçecek toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Kabinede yeni yol haritasının haricinde memur ve emekli zamları da gündeme gelecek.

SON DAKİKA: Yeni kabineden ilk fotoğraf! Bakanlar bir araya geldi, ana gündem emekli ve memur zammıyla ekonomi...

Son dakika... Bakanlar Kurulu ilk kez bir araya geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü tanıttığı Kabine üyeleri bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Yeni bakanlar, kabine öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

BAKANLAR KABİNE ÖNCESİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Yeni bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı mesajında "Bugün ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeni kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret! Yeni kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret!

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ANA GÜNDEM EKONOMİ!

Saat 15.10'da başlayan toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.

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Toplantının bitmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Yeni kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret! Yeni kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret!

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Kabine Toplantısı

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