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'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.03.2024 08:44
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçimleri için yorumda bulunmuş bu sözler seçim öncesi tepki çekmişti. Gazeteci Fatih Portakal da hedefine Ünlü'yü alıp adeta esti gürledi. 'İnanmayın bunlara' diyen Portakal, Ünlü için, "Öyle günahmış falan peygamber misiniz siz ya! Veya ne bileyim siz neye göre böyle bir fetva verebiliyorsunuz! Vahiy mi indi size?" diyerek tepki gösterdi.

'Cübbeli Ahmet'in sözleri Portakal'ı çileden çıkardı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Vahiy mi indi size...

İsmailağa Cemaati'nde de tartışmaların odağında olan isim Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulundu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.

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PORTAKAL ESTİ GÜRLEDİ

Cübbeli Ahmet’in bu sözleri kamuoyunda da tartışma yarattı. Usta gazeteci Fatih Portakal’da canlı yayında bu açıklamalar üzerine çok sert tepki gösterdi. Adeta çılgına dönen Portakal “Peygamber misiniz siz ya! Veya ne bileyim siz neye göre böyle bir fetva verebiliyorsunuz! Vahiy mi indi size? İnanmayın bu insanlara” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İşte Fatih Portakal’ın ‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri ilgili yapmış olduğu o yorum:

“Cübbeli Ahmet Hoca var biliyorsunuz kamuoyunda öyle biliniyor. Ahmet Mahmut Ünlü bir televizyon programı yapmış orada diyor ki; Cumhur ittifakı dışındaki verilecek partilere oylar diyor, günahtır. Günahkardır onlar diyor. Ya nasıl bir dinbaz insansınız siz! Yani ahiretini yakıyor farkında değil!

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"DİN ADAMI FALAN DEĞİL"

Ramazan'da diyor ki; bu cumhurun dışında verilecek partilere oylar diyor, günahkarlıktır diyor. O kişilere direkt günah yazılacaktır diyor. Bunu diyen din adamı, din adamı falan değil dinbaz olduğundan bahsediyoruz zaten hani her sakallı gördüğünüzü her sarıklı gördüğünüzü din adamı görmeyin! Ama gerçekten Allah yolunda bu tarikat yolunda ve rehberlik yolunda gerçekten din adamları samimi din adamları var. Sizleri ayırıyorum ama böyle dinbazlara inanmayın!

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"VAHİY Mİ İNDİ SİZE"

Öyle günahmış falan peygamber misiniz siz ya! Veya ne bileyim siz neye göre böyle bir fetva verebiliyorsunuz! Vahiy mi indi size? İnanmayın bu insanlara çünkü bu insanlar siyasetin güdümündeki gücünü siyasetten alan menfaatli olan insanlar, menfaati olan insanlar… Bolluk bereket içerisinde yaşayan insanlar, inanmayın bunlara! Bunların yolu enteresan bir yol böyle gitmeye devam ediyorlar.”

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fatih portakal seçim Cübbeli Ahmet Hoca
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