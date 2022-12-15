HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA HUTBESİ konusu açıklandı mı? Diyanet 16 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu!

CUMA HUTBESİ konusu açıklandı mı? Diyanet 16 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu!

15.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesi konusu, her perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hem PDF ve WORD dosyası olarak hem de MP3 ses dosyası yayımlanıyor. Yarın çok sayıda vatandaş camilere gidecek, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Diyanet geçen hafta konu başlığını 'Haydi Namaza! Haydi Kurtuluşa!' olarak belirlemişti. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu açıklandı mı? Diyanet 16 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu ile ilgili detaylar haberimizde...

CUMA HUTBESİ konusu açıklandı mı? Diyanet 16 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu!

Cuma hutbesi konusu 16 Aralık öncesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konuya dair açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 16 Aralık Cuma hutbesi konusu açıklandı mı? İşte Cuma hutbesi konusu için Diyanet'ten açıklama bekleniyor.

CUMA HUTBESİ KONUSU AÇIKLANDI MI? (16 ARALIK 2022)

Cuma Hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak.

16 Aralık 2022 Cuma hutbesi konusu henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

c1

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

c2

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

c3

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

c4

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

c5

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

c6

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

c9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Akşener' sorusuna yanıtKılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Akşener' sorusuna yanıt
Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...Biri 5 diğeri 6 yaşında! 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek...
Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'
Anahtar Kelimeler:
diyanet

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Umreye gitti! Başörtülü poz geldi

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.