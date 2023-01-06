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Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yapıcıoğlu'nun Erdoğan'ı ziyareti dikkat çekmişti! HÜDA PAR'dan açıklama geldi

06.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihi yaklaşırken siyasi ittifaklardaki hareketlilikler de devam ediyor. Dün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti bu açıdan dikkat çekmiş, Yapıcıoğlu'nun 'ittifak' sözleri akıllara "Cumhur İttifakı genişliyor mu" sorusunu getirmişti. HÜDA PAR'dan söz konusu 'ittifak' iddialarına yanıt geldi. Açıklamada görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi verileceği de belirtildi.

Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yapıcıoğlu'nun Erdoğan'ı ziyareti dikkat çekmişti! HÜDA PAR'dan açıklama geldi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), ittifaklar konusunda "somutlaşmış bir durum" olmadığını, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin yoğunlaşmasının doğal olduğu belirtildi.

Parti heyetinin, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü hatırlatılan açıklamada, partinin, diyalog kapılarının açık olması yönündeki görüşü doğrultusunda siyasi partilerle görüşmelerin süreceği aktarıldı.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla ittifaklar konusunda somutlaşmış bir durum yoktur. Somut bir durum ortaya çıktığında uygun bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Görüşmenin detaylarıyla ilgili zamanı geldiğinde Sayın Genel Başkanımız veya uygun göreceği bir arkadaşımız, gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

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