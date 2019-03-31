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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık" açıklamasını yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yıldırım, “İstanbul’da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluları İstanbul’a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum. İnşallah İstanbul’u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım konuşmasında AK Parti ve MHP teşkilatlarına çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

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