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Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu açıkladı

09.12.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken, AK Parti sıralarından “Cumhurbaşkanı adayı ol” sözlerine “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” demesi Ankara'yı hareketlendirdi. Siyaset kulisleri Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağını tartışırken, CHP liderinden konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

'MİLLET İTTİFAKI KARAR VERİR'

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz" dedi.

Millet İttifakı'nın birlikte hareket ettiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şu anda böyle bir adaylık konusunun olmadığını bu kararı Millet İttifakı'nın ortak bir kararıyla alınacağını belirtti.

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CHP lideri, cumhurbaşkanının kimin olup olmayacağından ziyade parlamenter sisteme geçişin amaç olduğunu söyledi.

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