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Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" açıklamasına 6'lı masadan yanıt

06.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı "hazırım" çıkışı büyük ses getirirken 6'lı masadan ilk yanıtlar geldi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "adaylık için somut adım" olarak yorumlanırken diğer muhalefet partilerinden gelen yorumlar ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" açıklamasına 6'lı masadan yanıt

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşırken 6'lı masanın adayı henüz belirlenmedi. Olası adaylar arasında adı en çok geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ben hazırım" çıkışı, "somut adım" olarak nitelendirildi. CHP liderinin bu çıkışının 6'lı masada nasıl yanıt bulacağı merak edilirken konuya ilişkin ilk tepkiler de geldi.

SAADET PARTİSİ: MAKUL BİR YANIT

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik ilk yorum Saadet Partisi'nden geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP liderinin adaylık sorusuna verdiği yanıtı "makul" olarak nitelendiren SP yetkilileri, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili adı geçen herkes zaten benzer açıklamalarda bulunuyor. Saadet Partisi olarak da 'uzlaşıya' işaret ediyoruz. Eğer masada 6 siyasi partinin lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bir uzlaşı sağlarsa, alınan karara saygı duyarız" dedi.

Yetkililer ayrıca, ikinci tur görüşmelerinin başlayacağı 2 Ekim tarihine işaret ederek, "Ekimde, ortak aday masaya gelir. Liderler tartışır, bu isim Kılıçdaroğlu olacaksa Kılıçdaroğlu, başka bir isim olacaksa başka bir isim, her kimse değerlendirilir" şeklinde konuştu.

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"ÖNCELİĞİMİZ MUTABAKAT VE ORTAK ADAY"

DEVA Partisi'nden yapılan ilk yorumda ise Genel Başkan Babacan'ın sözleri hatırlatıldı. Yapılan açıklamada Babacan'ın, "Önceliğimiz mutabakat ve ortak aday" ifadelerine yer verilirken aday için ön koşulun "geçiş süreci üzerinde mutabakat sağlanması" olduğu belirtildi.

AKŞENER'İN O SÖZLERİ HATIRLATILDI

İYİ Partili isimlerden yapılan açıklamada ise "yetkili kurumlar" işaret edildi. Genel Başkan Meral Akşener'in "Aday olma konusunda bir problem yok, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere" sözlerine atıfta bulunan İYİ Partililer "Her zaman önemli konuları yetkili kurullarımızda tartışmışızdır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu için de partimiz önceden bir değerlendirme yapmak yerine yetkili kurullarda alınan karar doğrultusunda hareket edecektir" dedi.

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