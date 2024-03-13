‘Cumhurbaşkanı bilse bunları kovalar’ demişti! Düzce’de şikayetler üzerine karar alındı! O afişler kaldırılıyor…

Düzce’de seçim afişleri ile ilgili Valilik tarafından alınan karar dikkat çekti. Seçimler öncesinde Türkiye genelinde hemen her ilde ve ilçede asılan afişler tartışma konusu olmuştu. Düzce Valiliği de gelen şikayetler üzerine karar aldı ve Düzce Belediyesi ekipleri, Düzce Valiliği’nden gelen yazı üzerine şehir genelinde kullanımı yasak olan yerlerde asılı seçim afişlerini kaldıracak. İl seçim kurulunun yazısı valilik tarafından ilgili tüm kurumlara gönderildi. Düzce'deki bu karar emsal olabilir. İşte detaylar…

Vatandaşların şikayeti üzerine karar alan il seçim kurulu valilik aracılığı ilgili tüm kurumlara yazı yazıldı. Düzce Valiliği görüntü kirliliği şikayeti ile gelen talepten görülen lüzum üzerine siyasi parti afişlerini kaldırılması hususunda gereğinin yapılmasını istedi.

İl seçim kurulu seçim sürecinin başladığı 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar şehrin farklı noktalarında yer alan siyasi parti afişlerine ilişkin önemli bir karar aldı. Vatandaş şikayetinin değerlendirilmesi üzerine ilgili tüm kurumlara gönderilen yazıda il seçim kurulu tarafından izin verilen alanlar dışına yapıştırılan afişlerin kaldırılması konusunda yazıyı işleme koydu.

11 Mart 2024 tarihli ve Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz imzası ile yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi: “Vatandaş tarafından verilen dilekçe ile İstanbul Caddesinde aydınlatma direklerine asılan, D100 Karayolunda üst geçitlere ve köprülere asılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara ait afiş, pankart ve bayrakların çevre kirliliği oluşturduğundan ve vatandaşları rahatsız ettiğinden kaldırılmasının talep edildiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 24/02/2024 tarih ve 2024/71 sayılı kararının 14. maddesinde geçen " Seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş yada vatandaşlar tarafından 298 sayılı Kanunda belirtilen yerlerin dışına, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart ve parti bayrağı gibi malzemelerin asılmasının, yapıştırılmasının veya teşhirinin yasak olduğu aksi halde bu ilan ve reklamların kaldırılacağı ve masrafların ilgilisinden tahsil edileceğine, Belediyelerin aykırılıkların giderilmesi için araç, gereç ve personel sağlamakla yükümlü bulunduğuna" şeklindeki hükme istinaden; Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulunun 24/02/2024 tarih ve 2024/71 sayılı kararında belirtilen yerlerin dışında kalan siyasi parti ve bağımsız adaylar tarafından asılan, yapıştırılan veya teşhir edilen tüm malzemelerin kaldırılması, güvenlik ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden personel talep edilmesi, sonucundan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususunu rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Yazının resmi makamlarca kabul edilmesi üzerine yasa çerçevesinde sorumlu kabul edilen Emniyet müdürlüğü refakatinde Düzce Belediyesi ekipleri tarafından zaman kaybetmeden yasak noktalardaki afiş ve pankartları kaldırmaya başladı.

YENİDEN RAFAH ADAYI GÜLOĞLU DA İSYAN ETMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılan Davut Güloğlu da Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün il genelinde asılan afişlerin çokluğuna dikkat çekerek “Bunları Tayyip Erdoğan biliyor mu Cumhurbaşkanımız, bunları inan bana değnekle kovalar. Bunlar gerçekten şehircilik yapmamışlar. Belediye başkanı Faruk Özlü şehrin her yerine kendi resmini koymuş. Düzce'de hiçbir şey yapılmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





