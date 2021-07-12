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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz

12.07.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne konuştu. "Dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatanımızın bekası milletimizin güvenliği uğrunda gözü ufukta eli tetikte olan Mehmetçiğimize ve polisimize buradan selamlarımı iletiyorum. Dün Srebrenitsa katliamı için andığımız Boşnak kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen vahşice katledilen 8 bin 377 kardeşimizin acısı hala yüreğimizi kanatmaya devam ediyor.

Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

"DAVA TAŞINI GEDİĞİNE KOYACAK BİR GENÇLİK GELİYOR"

Ülkemizde bir kısım medya ve muhalefet gençleri tanımak yerine, kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı, milyonlarca insanı yaftalıyor. Gençlere ulaşmak gençlerin duygularını istismar etmekle olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları, özellikle gayet güzel bir şekilde dinlemek gerek. Bir süredir ülkemizin dört bir yanından genç kardeşimizi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırlıyoruz. Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. Dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor.

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Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz.

"19 YILDIR FIRSAT VERMEDİK BUNDAN SONRA DA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil.

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