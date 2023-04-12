HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'ın avukatı talebini iletti! Kaftancıoğlu o sözcük nedeniyle mahkemelik olmuştu... Duruşmada dikkat çeken 'TDK' detayı

Erdoğan'ın avukatı talebini iletti! Kaftancıoğlu o sözcük nedeniyle mahkemelik olmuştu... Duruşmada dikkat çeken 'TDK' detayı

12.04.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözcük nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için Cumhuriyet savcısı beraat talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının da katıldığı duruşmada savcı, sözcüğün Türk Dil Kurumu'ndaki kelime anlamını işaret ederken Erdoğan'ın avukatı savunma için süre talep etti. Duruşma ertelendi.

Erdoğan'ın avukatı talebini iletti! Kaftancıoğlu o sözcük nedeniyle mahkemelik olmuştu... Duruşmada dikkat çeken 'TDK' detayı

Kaftancıoğlu'nun İstanbul'daki bir toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı sözcük sonrası başlayan yargı sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Görülen son duruşmaya Kaftancıoğlu katılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Kaftancıoğlu'nun beraatini istedi. Savcı Kaftancıoğlu'nun kullandığı sözcünü TDK sözlüğünde yer alan anlamını da açıkladı.

KAFTANCIOĞLU KATILMADI, AVUKATI MAZERELİ SAYILMASINI TALEP ETTİ

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı.  

Kaftancıoğlu'nun avukatı söz alarak, “Müvekkilimiz seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır. Bu duruşma karar verilmeyecek olursa mazeretli sayılmasını talep ederiz. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz" dedi. 

KELİME ANLAMINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bir toplantıda Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu'nca kelime anlamı olarak "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse" şeklinde tanımlandığını belirtti. Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu'nun beraatini istedi. 

ERDOĞAN'IN AVUKATI TALEBİNİ İLETTİ

Şikayetlerinin devam ettiğini mütalaaya katılmadıklarını belirten Erdoğan'ın avukatı savunma yapmak için süre talep etti. 

Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun mazeretini kabul ederek hazır bulunduğunda savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı!Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Süleyman Şah Türbesi' çıkışı!Kılıçdaroğlu'ndan 'Süleyman Şah Türbesi' çıkışı!
AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Canan Kaftancıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Yıkılan binalar kaldırıldı, şehir koca bir meydana dönüştü!

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

Çengelköy'deki ‘Tarihi Çınaraltı’nda Zafer Partisi gerginliği! Ümit Özdağ’ın mekana giriş görüntülerini yayınladılar…

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.