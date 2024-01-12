HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

12.01.2024 17:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.

Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti yönetimiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki ilçelerin belediye başkan aday isimlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

791753938ae2692f3874509cc527b741

İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İstilacı' deyip anlattı: 2017'de Türkiye'ye girdi! O tehlikeye dikkat çekti'İstilacı' deyip anlattı: 2017'de Türkiye'ye girdi! O tehlikeye dikkat çekti
Çok satan, su geçirmez Columbia ceket indirime girdiÇok satan, su geçirmez Columbia ceket indirime girdi
İş yerinde kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayetin cezası belli olduİş yerinde kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayetin cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
ak parti erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

Mansur Yavaş'ın açıkladığı yeni zam kararı gündem oldu

Mansur Yavaş'ın açıkladığı yeni zam kararı gündem oldu

Epstein'in '0' noktası: Her şey matematik dersleriyle başlamış

Epstein'in '0' noktası: Her şey matematik dersleriyle başlamış

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

DEM Parti’den Ankara sürprizi! O iller belli oldu

DEM Parti’den Ankara sürprizi! O iller belli oldu

İş yerinde kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayetin cezası belli oldu

İş yerinde kurşun yağdırmıştı! Kan donduran cinayetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.