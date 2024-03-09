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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.03.2024 17:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde dikkat çeken bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu sahneye gelince vatandaşlar tarafından yuhalandı. Miting sonrası ise Delioğlu'nun yaptığı paylaşım gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anons etti, vatandaşlar o ismi yuhaladı! Miting sonrası yaptığı paylaşımla üste çıkmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Şanlıurfa'da vatandaşlara seslendi. 70 bin kişinin yer aldığı mitingde Erdoğan "Sırf bizim seçim kaybetmemize çalışanlara rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En önemli meseleleri bile şahsi meseleleri yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini ıslah etsin" dedi.

YUHALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını bitirdikten sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nu sahneye anons etti. Delioğlu, sahneye gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yuhalandı.

MİTİNG SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Vatandaşlar tarafından tepki gören Delioğlu, miting sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalabalığın görüntüsünü paylaşan Delioğlu, "Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını…" notunu düştü.

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