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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: İzin vermeyiz

09.06.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Yunanistan'a sert ifadeler kullandı. "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum" diyen Erdoğan önceki açıklamasında, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan son olarak Yunanistan için, "Türkiye, kimsenin hakkını ve hukukunu ihlal etmediği gibi, hakkını ve hukukunu da kimsenin çiğnemesine izin vermez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atina yönetimini attığı Yunanca twitlerle uyardı. Efes-2022 Tatbikatı'nda da sert ifadeler kullanan Erdoğan Yunanistan'a Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinden çok sert tepki göstermişti.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat sırasında Yunanistan'a sert sözler! 'Şaka yapmıyorum! Bir asır önceki gibi hayaller kuranlar...'SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatbikat sırasında Yunanistan'a sert sözler! 'Şaka yapmıyorum! Bir asır önceki gibi hayaller kuranlar...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı twitler şu şekilde:

Doğu Akdeniz'de bulunan ve ülkemiz anakarasına 2 km'den daha az, Yunanistan anakarasından 600 km'den fazla olan Megisti için 40.000 km2 deniz yetki alanı talep etmenin önemini uluslararası toplumun takdirine bırakıyoruz.

NATO'yu ve üçüncü ülkeleri, askeri olmayan bir rejime sahip adalarda çeşitli askeri tatbikatların yasadışılığına dahil ederek araçsallaştırma girişimi, yalnızca felaketle sonuçlanacak bir girişim değildir.

Aynı zamanda Yunanistan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa Birliğin değerlerini, dünya çapındaki insan haklarını ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak baskı yapmaya devam ediyor.

NATO içinde her şekilde en yüksek bedeli ödeyen bir müttefik olarak, son iki yıldır askeri delegasyonlar toplantısı davetlerimize bile yanıt vermeyen Yunanistan'ın sorunlarıyla sakince yüzleştik.

Ancak gösterdiğimiz sabır ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz.

Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi sağduyulu olması, kendisini pişman olacağı sonuçlara götürecek hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması konusunda bir kez daha uyarıyoruz.

Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği için, adaların silahsızlandırılmasına ilişkin uluslararası anlaşmaların tanıdığı haklardan yararlanmaktan da çekinmeyecektir.

dsdsd

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