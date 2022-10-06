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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'ya gitti

06.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çekya Recep Tayyip Erdoğan
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