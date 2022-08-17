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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

17.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

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