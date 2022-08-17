Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

#17Ağustos1999 Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum.



Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/Onfyrmo7xY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2022

(DHA)

