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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz unutmayacaktır…

28.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve ‘Şule’ Belgeseli Gösterimi Programı'na açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanarak 28 Şubat süreci için "Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla darbeye, darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz unutmayacaktır…

Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve ‘Şule’ Belgeseli Gösterimi Programı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla darbeye, darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

DİĞER TARAFTA BAŞKALARI BAŞKA TÜR TOPLANTILAR YAPIYORLAR

Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesinin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken diğer tarafta başkaları başka tür toplantılar yapıyorlar. Az önce Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi bunun aksinin mücadelesini verenler var, kıyamete kadar da olacak.

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TARİHTE İLK KEZ HUKUK ÖNÜNDE DE HESAP VERDİLER

Millet iradesine kastedenlerle işledikleri suçun hesabını tarihte ilk kez hukuk önünde vermek zorunda da kalmışlardır. Ülkemizdeki hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi hiç şüphesiz Şule Yüksel Şenler'dir. Evliliğimize vesile olmasının yanı sıra ülkemizin en karanlık dönemlerinde kalemi ile verdiği mücadele ile bizlere rehberlik etti. Şule Yüksel ablamızın aile büyüklerimiz arasında da yeri vardır. Onun tavizsiz yürüyüşü yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına özgüven kazandırdı. Kendisi ülkesi söz konusu olduğunda sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilen bir cesaret timsaliydi. Defalarca tehdit edildi, evi kundaklanarak hayatına kastedildi, konferanslarına bomba ihbarı yapıldı, pek çok kez tahkikate uğradı, 'çarşafçı konferansçı' denilerek medya organları eliyle itibar suikastına maruz bırakıldı. Ama o asla geri adım atmadı. İnancı uğruna bedel ödemekten çekinmedi.

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