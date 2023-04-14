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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken ‘seçim’ talimatı: ‘Sakın unutmayın!’

14.04.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs seçim sürecine girerken siyaset dünyası da oldukça hareketli günler yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da partisine dikkat çeken bir seçim talimatı geldi. Erdoğan partisine yönelik verdiği talimatta ‘sakın unutmayın’ diyerek "14 Mayıs bugüne kadarki en kritik seçim, herkese ulaşın” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken ‘seçim’ talimatı: ‘Sakın unutmayın!’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için partisinin adaylarına ve teşkilatlarına "14 Mayıs bugüne kadarki en kritik seçim, bunu unutmayın. Herkese ulaşın" talimatı verdi. Erdoğan, partisinin aday ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısından sonra iftarda AK Parti listelerinde yarışacak milletvekili adayları ile bir araya geldi. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Sabah gazetesinin haberine göre şu mesajları verdi:

“Hepiniz için yeni bir süreç başlıyor. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri bugüne kadarki en kritik seçimdir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. O nedenle tek bir vatandaşın oyu bile bizim için çok önemlidir.

“VATANDAŞA DOKUNUN, SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR”

Vatandaşa dokunun, onları uzun uzun dinleyin. Ne anlatıyorsa sonuna kadar dinleyin. Bir sorunu varsa, çözüm için gerekli mekanizmaları kullanın. Siyaset sokakta, sahada yapılır. Seçim de sandıkta kazanılır. Bu süreçte şu partiden, bu partiden demeden, her vatandaşa ulaşmamız lazım.

14 Mayıs seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmanız lazım. Hiç kimseyi atlamayın. Ulaşabildiğiniz herkese gidin. Bu süreci çok iyi yöneterek, sandıktan en iyi şekilde çıkacağız.”

BAYRAMDAN SONRA KAMPANYA HIZLANACAK

AK Parti, aday tanıtım toplantısı ile birlikte tüm kadroları ile sahaya iniyor. 81 ilde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezleri, her aday için günlük programlar yapıyor. Bayrama kadar daha çok ev ve esnaf ziyaretleri, iftar programları yapılacak. Bayramdan sonra kampanya hızlanacak. Her aday sabah erken saatlerden gece yarısına kadar gezmedik yer çalmadık kapı bırakmayacak.

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