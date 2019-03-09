Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Binlerce yıllık kadim şehir Diyarbakır, şiirlere ilham kaynağı olan Diyarbakır... Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Bugün bir başka Diyarbakır. Son bir yılda dördüncü defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye Diyarbakır'dır. Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte Türkiye'nin istiklalinin lokomotifi olmuştur. Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var. Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. Şehirlere hizmet edecekleri yerde iradelerini terör örgütlerine teslim ettiler. İnsanlarımıza ve esnaflarımıza hayatı zindan ettiler İRADELERİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM ETTİLER

Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var. Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. Şehirlere hizmet edecekleri yerde iradelerini terör örgütlerine teslim ettiler. İnsanlarımıza ve esnaflarımıza hayatı zindan ettiler. Onların derdi hizmet etmek değil, teröre selam durmaktır. Halka hizmet etmek yerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyan belediye başkanlarını görevden aldık. O teröristleri çukura gömdük. Elinizi vicdanınıza koyun. Diyarbakır terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, şu an da bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Bunların kendilerine hayrı yok ki millete olsun. BODRUM KATLARINDA TERÖRİSTLERCE TOKATLANAN DEĞİL…



Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vadediyoruz. Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz. Diyarbakır, Kandil yerine kendi şehirlerine hizmet eden belediye başkanlarını hak ediyor. Diyarbakır, yatırıma, işe, istihdama dönüştüren belediye başkanlarını hak ediyor.