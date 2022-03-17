Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'mülteci' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Konuşmasında mültecilerin koronavirüs sürecinde yaşadığı güçlüklere ve Türkiye'nin bu kapsamda yürüttüğü yardımlara değinen Erdoğan "Türkiye kendi vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan da çekinmemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Göç ettikleri ülkelerde zaten meşakkatli şartlar altında hayata tutunmaya çalışan mülteciler salgınla beraber daha fazla geri plana itilmiş, ötekileştirilmiş, hatta ayrımcılığa maruz kalmışlardır.

Hastanelerimizde 2,6 milyon ameliyat gerçekleştirdik. Dil ve kültür engelinin aşılmasıyla, 29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini hayata geçirdik. Sınırımızın hemen ötesinde çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiren 5 milyon Suriyeli mazluma elimizi uzattık.

Salgının küresel sistemdeki adaletsizlikleri ve çarpıklıkları bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz.

Mültecilerin sağlığının hiçe sayıldığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefi ve evrensel kapsayıcılığının gerçekleştirilmesi imkansızdır. DSÖ Avrupa'da göç ve sağlık alanlarında oluşturulmaya çalışılan yeni eylem planını kıymetli buluyorum.

85 milyon mülteciye sadece 3 hafta içerisinde 3 milyon insanın eklendiği bir iklimde düzenlenen toplantınızın bu konuda yeni fikirlerin yeni çözüm tekliflerinin önünü açmasını diliyorum.

