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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek "Nasıl olduysa işte İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldılar ama İstanbul seçimini Ak Parti kazandı. Şimdi çıkmış İstanbul'a Kanal İstanbul gereksiz... Zaten bunun kararını verme yetkisi bize aittir. Bunun kararını biz verdik. Senin böyle bir yetkin yok." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek "Nasıl olduysa işte İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldılar ama İstanbul seçimini Ak Parti kazandı. Şimdi çıkmış İstanbul'a Kanal İstanbul gereksiz... Zaten bunun kararını verme yetkisi bize aittir. Bunun kararını biz verdik. Senin böyle bir yetkin yok." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Kanal İstanbul projesi anlık gelişen bir proje değildir. Bu projeyi seçim zamanında vatandaşlarımızın takdirine sunduk ve onay aldık. Projeyle ilgili çalışmalar yapılmış ve şuan ki halini almıştır. Kanal İstanbul projesi dünya çapında bir proje olacaktır. ÇED
raporu tamamlandı.

"GEREKİRSE MİLLİ BÜTÇEDEN YAPARIZ"

Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlamış ve belli bir aşamaya gelinmiştir. Yakın bir zamanda projenin ihalesi yapılacaktır. Bu projeyi, millete yük getirmeden yap-işlet-devret ile bu da olmadı milli bütçeden yapacağız.

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN ALTERNATİFİ OLARAK PLANLIYORUZ"

Kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Projeye neden karşı çıktıklarının makul ve bilimsel nedenleri bulunmuyor. Bizi ve milleti ikna edersiniz, bu iş biter. Yap-işlet-devret ile bütçeden çıkan değil gelen bir para var. Kanal İstanbul'u İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin alternatifi olarak planlıyoruz.

"SENİN BÖYLE BİR YETKİN YOK"

Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgisi yoktur. Nasıl olduysa işte İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı
aldılar ama İstanbul seçimini Ak Parti kazandı. Şimdi çıkmış İstanbul'a Kanal İstanbul gereksiz... Zaten bunun kararını verme yetkisi bize aittir. Bunun kararını biz verdik. Senin böyle bir yetkin yok.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Türkiye; Karada Denizde ve Havada Tam Bağımsızlıgını İlân Etmiştir.. Derdi tasasıda Mandacı ABD Uşaklarına kaldı
Birde millete sorun ne diyor diye bu ülke babanızın tapulu malı değil!!
Lafını tart öyle konuş bence satılmadık birsey kalmadı! Satilanlarin listesine bi bak ne bağımsızlığı!
yüksek katlı binaları da met ede ede bitiremediniz sonra da istanbul a ihanet ettik Allah affetsin dediniz üstelik toki kayaşehir yapılarının son yaşanan deprem sonrasında depreme dayanıklı olmadığı raporu verilmiştir istanbula ihanetten vaz geçin artık bu kadar ihaneti kul affetse allah affetmez
Neden refarandum yapılmıyor Millete gidin ve kavga bitsin
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