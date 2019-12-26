Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek "Nasıl olduysa işte İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldılar ama İstanbul seçimini Ak Parti kazandı. Şimdi çıkmış İstanbul'a Kanal İstanbul gereksiz... Zaten bunun kararını verme yetkisi bize aittir. Bunun kararını biz verdik. Senin böyle bir yetkin yok." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:



Kanal İstanbul projesi anlık gelişen bir proje değildir. Bu projeyi seçim zamanında vatandaşlarımızın takdirine sunduk ve onay aldık. Projeyle ilgili çalışmalar yapılmış ve şuan ki halini almıştır. Kanal İstanbul projesi dünya çapında bir proje olacaktır. ÇED

raporu tamamlandı.

"GEREKİRSE MİLLİ BÜTÇEDEN YAPARIZ"



Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlamış ve belli bir aşamaya gelinmiştir. Yakın bir zamanda projenin ihalesi yapılacaktır. Bu projeyi, millete yük getirmeden yap-işlet-devret ile bu da olmadı milli bütçeden yapacağız.