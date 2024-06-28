Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad' açıklaması: İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sorusu üzerine, "İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde hareket ederiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan Suriye mesajı verirken yeniden iyi ilişkiler vurgusu dikkat çekti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNA
Bu tür kaçak yapıların zemin etütlerinin doğru yapılamadığı yerlerde kentsel dönüşüme gitmemiz gerekiyor. Şu an yıkılan binalarda sıkıntı bakıyorsunuz 3 kat kaçak, kaçaktan dolayı burada yıkım söz konusu olmuş. Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım, bu tür işleri iyi bilirim. Kentsel dönüşümleri bugüne kadar nasıl başarılı bir şekilde yaptıysak istiyoruz ki ülke genelinde de işi sağlama bağlayalım.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME
Bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le çalışmalarımız var. Bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Herhangi bir suistimale fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Devlet Bey'le ülkemizle ilgili değerlendirmeler yaptık. Her görüşmemizde de 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz.
SURİYE İLE İLİŞKİLER
Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde hareket ederiz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Geçmişte ailece görüşmelere varana kadar biliyorsunuz sayın Esed ile biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok yine yaparız ve Suriye’nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz asla yok.
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