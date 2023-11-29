Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı

Cumhuarbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü için paylaştığı mesajda, "Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. Bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir" ifadelerini kullandı.

Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü...



Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır. #FreePalestine… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 29, 2023

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı;

Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü... Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır. #FreePalestine

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1.500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir.





