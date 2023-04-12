Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında duyurdu: Bayrama kadar teslim edeceğiz

Kalıcı konutlarımızın yoğun bir şekilde inşaatları devam ederken inşallah onları da 1 yıl içinde tamamlama sözümüz var. Ve bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Bütün bunlarla beraber deprem bölgesinde çadır kentler kurduk. Konteyner kentler kurduk. Bunlar öyle rastgele olan işler değildi.