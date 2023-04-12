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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında duyurdu: Bayrama kadar teslim edeceğiz

12.04.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de depremzedelerle iftarda önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde devam eden inşaat çalışmalarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı konutlarımızın yoğun bir şekilde inşaatları devam ederken inşallah onları da 1 yıl içinde tamamlama sözümüz var. Ve bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında duyurdu: Bayrama kadar teslim edeceğiz

Beştepe'de iftar programı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de düzenlenen törende depremzedelere seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

  • Kalıcı konutlarımızın yoğun bir şekilde inşaatları devam ederken inşallah onları da 1 yıl içinde tamamlama sözümüz var. Ve bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Bütün bunlarla beraber deprem bölgesinde çadır kentler kurduk. Konteyner kentler kurduk. Bunlar öyle rastgele olan işler değildi.

  • Depremde devlet yoktu diyenleri mahşeri vicdana havale ediyorum. Devlet ilk andan itibaren orada bölgedeydi.

  • Depremin haberini alır almaz özellikle partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik. Aynı şekilde diğer partilere mensup belediyelerden de gayretle çalışan olduğunu biliyoruz. Belediyelerimiz depremden etkilenen illerimizle kardeşlik köprüsü kurdular. Belediyelerimiz deprem bölgesine 486 bin adet ısıtıcı, 6 milyonun üzerinde battaniye uyku seti gönderdi. Şuan belediyelerimize ait 342 adet mobil aş evi bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de hayat normale dönene kadar belediyelerimiz bölgede çalışmayı sürdüreceklerdir.

Ayrıntılar geliyor...


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