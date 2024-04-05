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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki gece kulübü yangınıyla ilgili açıklama: "Bu binaya imar ruhsatını veren kim?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki gece kulübü yangınıyla ilgili açıklama: "Bu binaya imar ruhsatını veren kim?"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.04.2024 20:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 kişinin can verdiği İstanbul'daki yangınla ilgili olarak "Bu binaya imar ruhsatını veren, binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye izin verenler kim? Biz de savcılarımızda bunları takip etmeye devam edeceğiz." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki gece kulübü yangınıyla ilgili açıklama: "Bu binaya imar ruhsatını veren kim?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İftar Programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek kelime söylemediler. Bu binaya imar ruhsatını veren, binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye izin verenler kim? Biz de savcılarımızda bunları takip etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ölümüne göz yumanları kovalayacağız Bölücü örgütün sokakları yıkan vandalları ile sergiledikleri dayanışmayı rızkının peşinden koşanların ailelerine göstermeyi çok gördüler.

"31 MART DAHA BÜYÜK ZAFERLERİN HABERCİSİ OLACAK"

31 Mart yeni bir dönüm noktası değil, daha büyük zaferlerin habercisi olacaktır. Yolumuza çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz.

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