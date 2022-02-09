HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için dua eden vatandaşlara tek tek teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için dua eden vatandaşlara tek tek teşekkür

09.02.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecindeyken sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten ve "Dualarımız sizinle" mesajını ileten vatandaşlara tek tek teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 82 yaşındaki bir kadının dua ettiği anları da alıntılayıp "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için dua eden vatandaşlara tek tek teşekkür

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan kendisine geçmiş olsun dileklerini ve dualarını ileten vatandaşlara tek tek teşekkür etti.

"DUALARINIZI HİÇ EKSİK ETMEYİN"

Erdoğan, Twitter'dan kendisine 82 yaşındaki annesinin dua ettiği anları içeren bir videoyla beraber "Annem elinde Kur'an, 82 yaşında, ilk günden beri sana duacı reis." mesajını paylaşan bir vatandaşa "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" yanıtını verdi.

Ekran görüntüsü 2022-02-09 184048

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM YAVRULARIMIZIN"

"Yavruların duası seninle" mesajını paylaşan bir vatandaşa ise "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" yanıtını verdi.

Ekran görüntüsü 2022-02-09 184145

"ALLAH RAZI OLSUN İREM KIZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah acil şifalar versin çok geçmiş olsun." şeklinde geçmiş olsun mesajını ileten bir kişiye ise Erdoğan, "Allah razı olsun İrem kızım, teşekkür ederim. Dualarını eksik etme…" şeklinde yanıt verdi.

Ekran görüntüsü 2022-02-09 184254

"NE GÜZEL OKUYOR O DUAYI ÖYLE"

Erdoğan, "Canım kızımla bütün dualarımız koca yürekli Cumhur başkanımızla beraberdir size ve emine hanıma geçmiş olsun Allah şifalar versin." mesajıyla kızının bir videosunu paylaşan vatandaşa ise "Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle… Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle…" mesajını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2022-02-09 184409

"BİZ DE SERRA KIZIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

"Sayın cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun rabbim şifalar versin. Ben, eşim, kızım Serra ve şura sizlere ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve dua ediyoruz." mesajıyla kızının videosunu paylaşan bir başka vatandaşa ise "Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla…" şeklinde cevap verdi.

Ekran görüntüsü 2022-02-09 184528

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 6 kişilik gasp çetesi yakalandı! Yaşları 17 ile 20 arasında... Taktikler geliştirmişlerİstanbul'da 6 kişilik gasp çetesi yakalandı! Yaşları 17 ile 20 arasında... Taktikler geliştirmişler
Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardıHalil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı
İkinci 'Kadir Şeker' olayı! 'Keşke hiç dokunmasaydım'İkinci 'Kadir Şeker' olayı! 'Keşke hiç dokunmasaydım'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Alevilere küfürler yağdıran hesap tepki çekti

Alevilere küfürler yağdıran hesap tepki çekti

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme

Bir şehir tedirgin! Binlerce kişi aynı sebeple hastaneye başvurdu, Bakanlık kente özel ekip gönderdi

Bir şehir tedirgin! Binlerce kişi aynı sebeple hastaneye başvurdu, Bakanlık kente özel ekip gönderdi

İlginizi Çekebilir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.