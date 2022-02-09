Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için dua eden vatandaşlara tek tek teşekkür

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Testinin pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan kendisine geçmiş olsun dileklerini ve dualarını ileten vatandaşlara tek tek teşekkür etti.

"DUALARINIZI HİÇ EKSİK ETMEYİN"

Erdoğan, Twitter'dan kendisine 82 yaşındaki annesinin dua ettiği anları içeren bir videoyla beraber "Annem elinde Kur'an, 82 yaşında, ilk günden beri sana duacı reis." mesajını paylaşan bir vatandaşa "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" yanıtını verdi.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM YAVRULARIMIZIN"

"Yavruların duası seninle" mesajını paylaşan bir vatandaşa ise "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" yanıtını verdi.

"ALLAH RAZI OLSUN İREM KIZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah acil şifalar versin çok geçmiş olsun." şeklinde geçmiş olsun mesajını ileten bir kişiye ise Erdoğan, "Allah razı olsun İrem kızım, teşekkür ederim. Dualarını eksik etme…" şeklinde yanıt verdi.

"NE GÜZEL OKUYOR O DUAYI ÖYLE"

Erdoğan, "Canım kızımla bütün dualarımız koca yürekli Cumhur başkanımızla beraberdir size ve emine hanıma geçmiş olsun Allah şifalar versin." mesajıyla kızının bir videosunu paylaşan vatandaşa ise "Maşallah, kızımız ne güzel okuyor o duayı öyle… Çok teşekkür ediyorum, selam ve muhabbetlerimle…" mesajını paylaştı.

"BİZ DE SERRA KIZIMIZI ÇOK SEVİYORUZ"

"Sayın cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun rabbim şifalar versin. Ben, eşim, kızım Serra ve şura sizlere ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve dua ediyoruz." mesajıyla kızının videosunu paylaşan bir başka vatandaşa ise "Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla…" şeklinde cevap verdi.





