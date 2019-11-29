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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ne yapılacak Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Macron'un NATO sözlerine çok sert tepki göstererek, 'Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'ya ilişkin 'Beyin ölümü gerçekleşti' ve 'Türkiye hem Suriye operasyonunu oldubittiye getirip hem de NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemez' sözlerine çok sert yanıt verdi.

Erdoğan, 'Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı anlayışın örneklerinden biridir. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Henüz daha acemiliğin var sen bunu bir gider. İnanın çok tecrübesiz. Terörle mücadele nedir bilmiyor? Onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti, istila etti. Çözemiyor, çözemezsin. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım süresince ülkemizdeki tüm üniversitelerimize destek verdik. Şimdiden ülkemizin bu alanda katettiği mesafeyi görmeye başladık. Biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getirdik, şimdi sıra rektörlerimizde, dekanlarımızda, hocalarımızdadır. Dünya çapında birer kurum haline getirmeleri, hocalarımızın akademik çalışmalarına, öğrencilerimizin gayretine bağlıdır.

Sadece Batı medeniyeti penceresinden bakanlar için bu yaklaşım elbette anlamsızdır. Batılılaşmak için dinimizi değiştirmemiz gerektiğine dair tartışmaların bile yapıldığı dönemler olmuştur ülkemizde. Dün 6. Din Şurası'nda meselenin dini boyutu üzerinde durdum. Şimdi de ilim pınarlarının niye gürül gürül akmadığının muhasebesini yapıyoruz. Bilginin membağı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayali ile yaşıyoruz. Yakın olduğuna inanıyorum.

Geçmişte ülkemiz için çok büyük kriz kaynağı olan nice mesele artık rutin gündemin parçası olmanın ötesine geçemiyor. Kazandığımız her başarı bir sonraki hedefe ulaşma kararlılığımızı daha da perçinliyor. Artık tuzakları bozan bir Türkiye var.

"ARNAVUTLUK'TA 500 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Arnavutluk'ta inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız orada en uygun yerde TOKİ olarak 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız. Bu medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyettir. Birilerini beklemeyeceğiz. Şu anda nasıl kargo uçaklarımız, TIR'larımız orada çadırları kurduysalar, biz bir an önce orada inşaatlarımızı yapacak, kısa sürede kış mevsiminde zorda kalanlara, darda kalanlara yardım elimizi uzatacağız.

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NA NATO TEPKİSİ

Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. 3-4-5 Aralık Londra'da liderler zirvesini yapacağız. Daha oraya gitmeden birileri konuşmaya başladı. Kimi ülkeler Türkiye'nin kendi hakkını koruma çabalarına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı anlayışın örneklerinden biridir. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Henüz daha acemiliğin var sen bunu bir gider. İnanın çok tecrübesiz. Terörle mücadele nedir bilmiyor? Onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti, istila etti. Çözemiyor, çözemezsin. Onların hakkını, hukukunu kendi vatandaşı değil mi, koruyamıyor. Koruyamazsın. Senin Suriye'de ne işin var ya? 911 kilometre bizim sınırımız var. Adana Mutabakatı denilen anlaşmamız var. Bizim Suriye'ye girme hakkımız var, peki senin ne hakkın var.

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Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi

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