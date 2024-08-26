Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir

Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor. Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak, bayrağı bizden alacak nesillere şanla, şerefle teslim edeceğiz.