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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir

26.08.2024 11:54
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin yaptığı konuşmada 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı. Malazgirt Zaferi'nin Kudüs'ün fethinin önünü açtığını söyleyen Erdoğan, "Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle programlarına devam ediyor. Bugün Muş'a gelen Erdoğan "Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz" mesajını verdi.

"MALAZGİRT TÜRKLERLE BİRLİKTE TÜM MÜSLÜMANLARIN ZAFERİDİR"

Erdoğan'ın Muş'taki programda gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Bu milletin her bir ferdi Malazgirt meydanında bulunan şehitlerle, gazilerle aynı aşkı, ideali, inancı taşımayı sürdürecek. Malazgirt bir zaferden öte bir yurt, bir medeniyet doğuran bir ihya hareketidir. Malazgirt Zaferi, Kudüs'ün fethinin önünü açtı.
    Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir.

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  • Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor. Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak, bayrağı bizden alacak nesillere şanla, şerefle teslim edeceğiz.

  • Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz.

fasfafBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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