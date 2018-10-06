Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bunun adı fırsatçılıktır, yaptırım uygulayacağız

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazılarının krizi fırsata çevirmek isteyenler ile fırsatçılığı karıştırdığını söyleyerek 'yaptırım' uyarısında bulundu.

Erdoğan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır."



