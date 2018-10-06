Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bunun adı fırsatçılıktır, yaptırım uygulayacağız

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazılarının krizi fırsata çevirmek isteyenler ile fırsatçılığı karıştırdığını söyleyerek 'yaptırım' uyarısında bulundu.
Erdoğan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık
İzmir'de kan donduran olay! Avukatı pitpull köpeğiyle...
Fatih Altaylı'dan Star yazarına Anıtkabir tepkisi: Elini ağzını tutan mı var
Kaymakamlıktan yaylacılara 'yayladan inin' uyarısı!
Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı
Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan
AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç ölüm!
Faset sendromu nedir? Faset sendromu tedavisi nasıl olur? Faset sendromu ilaç ile tedavi edilir mi? Faset sendromu egzersizleri tedaviyi hızlandırır mı?
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
Okuyucu Yorumları 30 yorum