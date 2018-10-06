HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Bunun adı fırsatçılıktır, yaptırım uygulayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda bir kez daha, fırsatçılara yönelik yaptırım uyarısında bulundu. Erdoğan, 'Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız.' dedi.

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazılarının krizi fırsata çevirmek isteyenler ile fırsatçılığı karıştırdığını söyleyerek 'yaptırım' uyarısında bulundu.

Erdoğan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum. 2 aydan sonra yeniden bir toparlama ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırıyor. Milletime sesleniyorum. Bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa kuralları içinde bu fırsatçılarla mücadele edip kendilerine gereken yaptırımları uygulayacağız. Ekonomi reçetemizde üretim, tasarım, teknolojiyi geliştirmek, ihracat, istihdam vardır."


PARTNERRüyada dağa tırmanmak ne anlama gelir?Rüyada dağa tırmanmak ne anlama gelir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık
AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildiAK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti ekonomik kriz

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Endonezya'daki tsunamiden sonra korkunç olay! Sahile vurmaya başladı

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan geliyor! Acun Ilıcalı'dan bomba Survivor açıklaması

Okuyucu Yorumları 30 yorum
elektrik ve doğalgaza zam yapınca sorun yok.faizleri artırınca sorun yok.fırıncıya,pazarcıya,güçleri yetiyor..ekmek güneşte mi pişiyor.16 yıldır fırsatçılar yok muydu?şimdi mi fırsatçılar çıktı yani.
Fırsatçıları Geçtik de, Elektrik, Su, Doğalgaz, Mazot, Benzin, Bunlarda Kimleri Uyaracaksınız Merak Ediyorum.
gülüyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik saldırı açıklaması: Kontrol altına aldık

AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı

MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı

Meral Akşener yönetemiyor deyip istifa ettiler! İYİ Parti'de deprem

Meral Akşener yönetemiyor deyip istifa ettiler! İYİ Parti'de deprem

Meral Akşener ile Devlet Bahçeli arasındaki krizde flaş gelişme! İYİ Parti'den açıklama geldi

Meral Akşener ile Devlet Bahçeli arasındaki krizde flaş gelişme! İYİ Parti'den açıklama geldi

MHP'den Meral Akşener'i kızdıracak sözler!

MHP'den Meral Akşener'i kızdıracak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.