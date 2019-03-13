Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için bu ödül töreninin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Neticeyi sadece haktan, Allah'tan bekleyerek yapılan çalışmalar altın değerindedir. Her şeyin kıymetinin parayla ölçüldüğü dönemde bu ödüller çöldeki vaha gibidir. Dün olduğu gibi bugün de dünyamız iyi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.
Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek. Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır.
Savaşın, yoksulluğun ve husumetin yaydığı o kara bulutları insanlığın ufkundan iyi kalpler kaldıracaktır.
NETANYAHU'YA SERT SÖZLER: BİZ BU OYUNA GELMEYİZ
Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde gazeteciler cezaevindeymiş. Be Netanyahu sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Camiye postallarla giren senin askerin, polisin değil mi? Bunu ne ile izah edeceksin? Bunun izahı olmaz. Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz.
AB'YE TEPKİ
Bazı Müslüman devletlerle beraber Batılı ülkeler çok kötü bir imtihan verdi.
Mısır'da idam edilen gençlerin acısını yüreklerinde hissetmediler. Ey Batı, hani AB ülkelerinde idam yasaktı?
Samimi olsaydınız, idam mekanizması çalıştıran bir ülkenin davetine icabet etmezdiniz.
AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi.
Binlerce TIR silah verilen YPG'li katiller, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
İstanbul'da vahşice öldürülen Müslüman gazetecinin katli karşısında ses çıkardılar mı? Çıkarmadılar.
Suudi yönetimi bir defa katillerin o 15 kişi içerisinde olduğunu biliyor.
Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.
Dünyanın gözleri önünde gençler dar ağacına gönderiliyorsa bunun sebebi çıkarlarını ilkelerin önüne koyanlardır.
Yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli'ye kapımızı açmadık, aynı zamanda onları bağrımıza bastık. Şu ana kadar harcamamız 35 milyar doları aştı.
Bugün TİKA'mızla, AFAD'ımızla, Diyanet Vakfı'mızla dünyanın en sıkıntılı coğrafyalarında insani yardımları sürdürüyoruz.
Zalimin hasbı, mazlumun hamisi olmaya devam edeceğiz.