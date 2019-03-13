Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için bu ödül töreninin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Neticeyi sadece haktan, Allah'tan bekleyerek yapılan çalışmalar altın değerindedir. Her şeyin kıymetinin parayla ölçüldüğü dönemde bu ödüller çöldeki vaha gibidir. Dün olduğu gibi bugün de dünyamız iyi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.

Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek. Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır.

Savaşın, yoksulluğun ve husumetin yaydığı o kara bulutları insanlığın ufkundan iyi kalpler kaldıracaktır.

NETANYAHU'YA SERT SÖZLER: BİZ BU OYUNA GELMEYİZ

Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde gazeteciler cezaevindeymiş. Be Netanyahu sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Camiye postallarla giren senin askerin, polisin değil mi? Bunu ne ile izah edeceksin? Bunun izahı olmaz. Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz.