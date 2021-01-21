Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki! 'Siz kimin militanısınız?'

Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız.

AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız.

AK Parti, milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir.

Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz.

AK Parti, İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçe ile kurulmuş, sadece bir isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan ve sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır.

"SİZ KİMİN MİLİTANISINIZ?"

(Taciz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler.

Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir.

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