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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki! 'Siz kimin militanısınız?'

21.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki! 'Siz kimin militanısınız?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz.

Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız.

Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz.

AK Parti, milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir.

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız.

AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz.

Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız.

AK Parti, İçişleri Bakanlığına verilen alelade bir dilekçe ile kurulmuş, sadece bir isim, amblem ve binadan ibaret bir parti değildir. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan ve sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir siyasi partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır.

"SİZ KİMİN MİLİTANISINIZ?"

(Taciz iddiaları) Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler.

Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir.

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