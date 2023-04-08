HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

08.04.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayaşehir metrosu açılıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Şu aşkınız için, kelimelerin kiyafetsiz kaldığı şu sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Uzunluğu 6,2 km'yi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u, kimse kusura bakmasın, birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

e1

Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını maalesef büyükşehir belediyesi yapmadığı için devraldı. 3 yılı geçti bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi ben inanıyorum ki İstanbul 2024'te verecek. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersini verecek.

24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.

Metro hattı uzunluğunu 130 km'nin de üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatları başlamış metro hatlarına beton döküyorlar.

Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...Depremzedelere kira şoku, yüzde 200 arttı! Acılı ailenin sözleri yürek burktu: Hayatımda ilk kez taksiye...
Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."
AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika haberler son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar, 1'inci turda...

Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar, 1'inci turda...

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

Benzinden sonra sıra motorinde! Akaryakıta ikinci zam gözüktü

Benzinden sonra sıra motorinde! Akaryakıta ikinci zam gözüktü

Karadeniz gazı ile doğal gaza indirim sinyali!

Karadeniz gazı ile doğal gaza indirim sinyali!

YSK'da kura çekimi yapıldı! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

YSK'da kura çekimi yapıldı! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

Taksim'de hareketli saatler! Sosyal medyadan canlı yayın açıp...

Taksim'de hareketli saatler! Sosyal medyadan canlı yayın açıp...

İlginizi Çekebilir

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

Kabız olduğunu zannediyordu! Tuvalette doğum yaptı

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.