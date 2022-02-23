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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

23.02.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

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TÜRK BAYRAĞI VE KUR'AN-I KERİM TAKDİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

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Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu. (AA)

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Senegal'de kalp krizi geçirerek şehit olmuştu... Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Külliye'de tören düzenlendiSenegal'de kalp krizi geçirerek şehit olmuştu... Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Külliye'de tören düzenlendi


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şehit Recep Tayyip Erdoğan
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