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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya değerlendirmesi! Partililere talimat verdi

12.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya değerlendirmesi! Partililere talimat verdi

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı gündem yaratırken, gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK’da yaptığı değerlendirmeyi aktardı. Selvi, Erdoğan'ın partililere talimat verdiğini yazdı.

Dünya çapında 2,5 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp kişisel verilerin birçok şirketle paylaşımına olanak tanıyan yeni sözleşmesini duyurdu. 8 Şubat'ta hayata geçecek olan WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler uygulamayı kullanamayacak.

Bu kararın ardından milyonlarca kullanıcının WhatsApp kullanmaktan vazgeçip başka mesajlaşma uygulamalarına yönelirken, Rekabet Kurumu da WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlattı.

Şirketin aldığı karar Türkiye'de en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkarken, AK Parti MYK'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu değerlendirme dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYA TALİMATI

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde söz konusu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmış olduğu açıklamalara yer verdi. Selvi, Erdoğan'ın toplantıda sosyal medyanın önemli olduğunu ancak gereğinden fazla şişirildiğini söylediğini yazdı.

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Yazısının devamında Selvi, partililere halkla birebir temas etmeleri gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı verdiğini belirtti.


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