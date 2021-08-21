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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

21.08.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restorana uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

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VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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