Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılıyor.

"Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kökleri çok daha eskiye dayanan okulumuz Türkiye'ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine vesile olmuştur. Lisemizin öğrencilerini kutluyor, emek veren tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Burada çok önemli gördüğüm bir hususu vurgulamak istiyorum; Başarı tesadüften öte, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her biri ayrı değer olan öğretmenlerimizi emeği olmasa bu başarıların hiçbiri olmazdı. Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz.

Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Biz onlarla var olduk, onların emekleriyle hayatı çok çok farklı bir şekilde yaşamaya başladık.

İnşallah yeni eğitim öğretim yılı Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyük atılıma ivme kazandıracak, yeni ufuklar açacaktır. Öncesi sene başlayan ve tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını eğitimi de ne yazık ki olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sert kısıtlamalara başvurdu. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığının tehlikeye atmamak için azami özen gösterdik. Daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek, salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik.

EBA, televizyon ve internet platformlarıyla da uzaktan eğitimi yürüttük. Eğitimin devamını temin ettik. Uzaktan eğitimle çocuklarımızın kendi öğretmenleriyle aynı sınıftaymış gibi olması için EBA canlı dersleri yaptık. Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımızı devam ettirdik. Aşıların etkinlik oranlarının açıklanması yüz yüze eğitim konusunda bizi daha çok cesaretlendirdi. Hijyen, temizlik malzemeleri ve maske tedarikini sağlayarak velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderecekleri bir altyapıyı sağladık. Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkeler arasında yer aldık. Toplam doz sayımız 100 milyon sınırına doğru gidiyor. İsteyen her vatandaşımız hızlı bir şekilde aşıya ulaşabilmektedir.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİ DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını diliyorum. Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak asla zorlayıcı hususlara başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemeli.

Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

"OKUL KİTAPLARINI ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ"

2002 yılından beri eğitimi daima en öncelikli meselemiz olarak gördük. 2002 yılında Milli Eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar TL iken 2021 yılında 147 milyar TL'ye yükselmiştir. Okul kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Ülkemizin genelindeki derslik sayısı neydi: 343 bin. Bunu nereye çıkardık? 601 bine çıkardık. 2002 yılından bugüne kadar toplam 700 bin öğretmenizin atamasını gerçekleştirdik. Cuma günü yaptığımız 20 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Eskiden boş geçen dersler varken, bu dertler geride kalmıştır.

Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran 2. ülkeyiz. Nereden nereye getirdiniz bizleri, maşallah. Bu mesleki eğitimde sizler bizlere, çok çok daha büyük başarılar getireceksiniz. Yıllarca ötelenen, haksızlığa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarla eşit hale getirdik. Meslek liselerimiz artık patent dahi alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyor.

Gençler, istihdamda ara eleman diye bir kavram vardır. İşte bu elemanın yetiştiği yerler neresi? Burası, sizin lisenizden yetişiyor. Özel sektörümüzün en fazla sıkıntı çektiği hususların başında ara eleman konusu geliyor. İlla üniversite okumanıza gerek yok, siz buradan çıktıktan sonra ara eleman olarak hemen istihdam edilebilecek şekilde çıkacaksınız. Tabi sonra üniversite geliyor, onunla da yükselteceksiniz.

Yeni projeleri hayata geçirmeye başladık. 2020 yılının ekim ayında başlatılan mesleki eğitimde 1000 okul projesi attığımız önemli bir adımdır. 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesine altyapı ve eğitim desteği sağlanmıştır.

Liselerin tümünde laboratuvar eksikliği giderilmiştir. Eskiden garip gureba makineler vardı ama şimdi oralara da tamamen yeni yeni makineler getirilmek suretiyle, teknolojisi de dijital olmak suretiyle, bu makineler getiriliyor. Hiçbir şeyin yabancılığını çekmeyeceksiniz. İnşallah yakında Türkiye'yi çok daha farklı bir konuma taşıyacağız.

Ne yapıyorsak gençlere daha güçlü, müreffeh ve itibarlı bir ülke bırakmak için yapıyoruz. Eğitim çağındaki evlatlarımızın en donanımlı şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Sizlere tavsiyem; Allah'ın her birinize bahşettiği yeteneklerin, özünüzde bulunan o gizli hazinelerin farkına varmanızdır.

En son Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda altın, gümüş, bronz alanları izlediniz değil mi? Kol yol, bacak yok ama altına yüzüyor... Demek ki inancın, gayretin, azmin önünde hiçbir şey dayanmıyor. O gencimizin başarısı biraz örnektir. Niye sizler de birer Sümeyye olmayasınız. İki kol yok ama Sümeyye altına yüzüyor. Lütfen kimsenin içinizdeki heyecanı örselemesine müsaade etmeyin. Kendinize inanın, milletinize inanın, bu güzel ülkemizin gücüne inanın.

