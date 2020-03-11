Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kurulan partilerle ilgili dikkat çeken sözler

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor. Davası inancı olmayan davası milleti, ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor... Kadrolarımızı oluştururken o ilin ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyetlerle, ekiplerle yürümeye mecbur değiliz mahkum da değiliz, dinamik bir yapı ile yolu yürümeye mecburuz."

Ayrıntılar geliyor..

