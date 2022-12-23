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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Artık vahşete dönüşmüştür'

23.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'ın mültecilere yönelik tavrı artık vahşete dönüşmüştür. Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Artık vahşete dönüşmüştür'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Dünyanın gözbebeği İstanbul'a hepiniz hoşgeldiniz. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde hazırlanan Anayasa Yargısı zirvesi bundan 4 yıl önce yine İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Kıymetli fikirleri önerileri ile konferansa katkı sağlayacaklara şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

"ASLİ VARLIK SEBEBİ İNSANDIR"

Bizim devlet geleneğimizin esasını insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu oluşturur. Devletin, kurumların asli varlık sebebi insandır. Devletin görevi hepsi eşit haklara sahip vatandaşlarına her alanda birinci sınıf hizmet vermektir.Hiç şüphesiz devlet kendi içerisinde güçler dengesine sahiptir. Demokratik sistemin omurgasını oluşturan erkler arasında oluşan çekişmenin zararını toplum görmektedir. Bunların kendi içindeki uyum önemlidir.

Türkiye yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını bizzat çekmiş bir ülkedir. Kimi zaman vesayet kimi zaman darbe olarak karşımıza çıkan sıkıntıları aşarken, bunlar bizi ekonomik seviyemizin altında bırakmıştır.

"ADALET DAĞITAMAYAN DEVLET YIKILIP GİTMEYE MAHKUMDUR"

Devlet ancak adalet sistemi içerisinde gelişir büyür. Adalet dağıtamayan devlet yıkılıp gitmeye mahkumdur. Hukukun üstünlüğünde oluşucak en ufak ihmal yasama ve yargıyı da etkileyecektir.

Sivil yargı, askeri yargı ayrımını ortadan kaldırdık. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yargının huzuruna sunduk. Anayasa Mahkemsi'ne bireysel başvuru hakkı, lekelenmeme hakkı, kişisel verileri koruma kurumu gibi pekçok reformu hayata geçirdik. Tüm bunlara ilaveten halkımızın tensipleri ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek güçler ayrılığını tam anlamıyla tesis ettik.

Bu süreçte kamuoyunun farklı kesimlerinin yakından takip ettiği tartışmalar da olabilir. Bu tartışmaların kendi mecrasında köpürerek sürdükten sonra neticeye bağlanacağına inanıyorum.

"HAKSIZ VE TEMELSİZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIYORUZ"

İİT'ye üye kardeşlerimin hak, hukuk konularında hassasiyeti olduğunu biliyorum. İslam dünyasının Batı'lı devletlerden çok daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. İslam dünyası bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız ve temelsiz eleştirilere maruz kalıyoruz. Oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk alanında da varlığını sürdüyor. Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini besleyenler, bize insan hakları konusunda ders veriyor.

"VAHŞETE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Yunanistan'ın mültecilere yönelik tavrı artık vahşete dönüşmüştür. Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor.

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